7Àï6¾¡¤ÎÊ¡²¬¤¬»ÃÄê¼ó°Ì¡ª¡¡Ï¢¾¡¤ÎµþÅÔ¤¬2°ÌÉâ¾å¡Ä¼¯Åç¤Ï3Ï¢ÇÔ¤Ç8°Ì¸åÂà¡¿J1Âè10Àá
¡¡2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè10Àá¤Î7»î¹ç¤¬12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡J1»Ë¾å½é¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÃæ¹ñ¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¡£¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥Û¡¼¥à¤Î¡È°Â·Ý¤Î¿Ø¡É¤Ï¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤Ë18ºÐ¤Îº´Æ£Î¶Ç·²ð¤¬»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ë¤È¡¢J1ºÇ¾®¼ºÅÀ¤Î·ø¼é¤Ç¹Åç¤ÎÈ¿·â¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¡£²¬»³¤Ï¾º³Ê¸å½é¤ÎÏ¢¾¡¤ò¼ý¤á¡¢¾¡¤ÁÅÀ¡Ö17¡×¤ÇÊÂ¤ó¤À¹Åç¤òÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å¨ÃÏ¤ÇÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤¿Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï¡¢ÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¹¤°¸å¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢½ªÈ×¤ËÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿À¶¿å¤«¤éµÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤º¡¢ÀîºêF¤Ï3»î¹çÏ¢Â³¥É¥í¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥ì¥Ã¥½Âçºåvs¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ï¡¢·àÅª¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾²¡¤·¹þ¤ó¤ÀCÂçºå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÇÆÀÅÀ¤¬¸ÞÅÙ¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤ë¤È¡¢½ªÈ×¤Ë¤ÏPK¼ºÇÔ¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à12Ê¬¤Ë¿ÊÆ£Î¼Í¤¤¬Àµ¿¿ÀµÌÃ¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢CÂçºå¤Ïº£µ¨½é¤Î´°Éõ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£°ìÊý¡¢ÇÔ¤ì¤¿¼¯Åç¤Ï3Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ó°ÌFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤¬13Æü¤Ë±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÀï¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¹Åç¤äÀîºêF¡¢¼¯Åç¤¬¾¡Íø¤òÆ¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤¬»ÃÄê¼ó°Ì¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£¥Û¡¼¥à¤Ë²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿°ìÀï¤Ï11Ê¬¤Ë±óÌîÂçÌï¤Î¡È²¸ÊÖ¤·ÃÆ¡É¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢37Ê¬¤ËÆ£ËÜ°ìµ±¤¬¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¤½¤·¤ÆÊ¡²¬¤Ï81Ê¬¡¢¸«ÌÚÍ§ºÈ¤¬µÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ2¡Ý1¤Ç¾¡Íø¡£3Ï¢¾¡¤Ç7ÀïÌµÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò¡Ö19¡×¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2°Ì¤Ë¤ÏµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤¬Éâ¾å¡£Àîùõñ¥ÂÀ¤Î2¥´¡¼¥ë¤Ç¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤òÀ©¤·¡¢µþÅÔ¤Ï5»î¹çÌµÇÔ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤ò¡Ö18¡×¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ï¥¤¥Ã¥µ¥à¡¦¥¸¥§¥Ð¥ê¤Î1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤ÇÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ò²¼¤·¡¢¥ê¡¼¥°Àï5»î¹ç¤Ö¤êÇòÀ±¡£¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÏÂÁÌÚ¹¯Ìé¤Î1ÅÀ¤ò¼é¤êÈ´¤¡¢½ªÈ×¤ËÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ò1¡Ý0¤Ç²¼¤·¤¿¡£
¡¡º£Àá¤Î»î¹ç·ë²Ì¤È»ÃÄê½ç°ÌÉ½¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢§4·î11Æü¡Ê¶â¡Ë
FCÅìµþ¡¡1¡Ý1¡¡Çð¥ì¥¤¥½¥ë
¢§4·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë
À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡¡1¡Ý1¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì
¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡¡2¡Ý0¡¡Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹
¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¡0¡Ý1¡¡¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³
¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡¡2¡Ý1¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹
Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡¡0¡Ý1¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í
¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡¡1¡Ý0¡¡¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º
µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡¡2¡Ý0¡¡¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì
¢§4·î13Æü¡ÊÆü¡Ë
14:00¡¡FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡¡vs¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º
14:00¡¡¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡¡vs¡¡²£ÉÍFC
¢¨¡Ê¡ËÆâ¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¡¿ÆÀ¼ºÅÀº¹
1°Ì¡¡Ê¡²¬¡Ê19¡¿¡Ü3¡Ë
2°Ì¡¡µþÅÔ¡Ê18¡¿¡Ü3¡Ë
3°Ì¡¡ÀîºêF¡Ê17¡¿¡Ü9¡Ë
4°Ì¡¡Ä®ÅÄ¡Ê17¡¿¡Ü4¡Ë
5°Ì¡¡²¬»³¡Ê17¡¿¡Ü4¡Ë
6°Ì¡¡Çð¡Ê17¡¿¡Ü3¡Ë
7°Ì¡¡¹Åç¡Ê17¡¿¡Ü3¡Ë
8°Ì¡¡¼¯Åç¡Ê16¡¿¡Ü6¡Ë
9°Ì¡¡¾ÅÆî¡Ê14¡¿¡Ý4¡Ë
10°Ì¡¡GÂçºå¡Ê13¡¿¡Ý4¡Ë
11°Ì¡¡À¶¿å¡Ê12¡¿¡Ü1¡Ë
12°Ì¡¡CÂçºå¡Ê12¡¿0¡Ë
13°Ì¡¡¿À¸Í¡Ê12¡¿0¡Ë
14°Ì¡¡²£ÉÍFC¡Ê10¡¿¡Ý1¡Ë
15°Ì¡¡±ºÏÂ¡Ê10¡¿¡Ý2¡Ë
16°Ì¡¡ÅìµþV¡Ê10¡¿¡Ý5¡Ë
17°Ì¡¡FCÅìµþ¡Ê9¡¿¡Ý5¡Ë
18°Ì¡¡²£ÉÍFM¡Ê8¡¿¡Ý3¡Ë
19°Ì¡¡Ì¾¸Å²°¡Ê8¡¿¡Ý8¡Ë
20°Ì¡¡¿·³ã¡Ê7¡¿¡Ý4¡Ë
¡¡J1»Ë¾å½é¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÃæ¹ñ¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¡£¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥Û¡¼¥à¤Î¡È°Â·Ý¤Î¿Ø¡É¤Ï¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤Ë18ºÐ¤Îº´Æ£Î¶Ç·²ð¤¬»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ë¤È¡¢J1ºÇ¾®¼ºÅÀ¤Î·ø¼é¤Ç¹Åç¤ÎÈ¿·â¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¡£²¬»³¤Ï¾º³Ê¸å½é¤ÎÏ¢¾¡¤ò¼ý¤á¡¢¾¡¤ÁÅÀ¡Ö17¡×¤ÇÊÂ¤ó¤À¹Åç¤òÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å¨ÃÏ¤ÇÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤¿Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï¡¢ÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¹¤°¸å¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢½ªÈ×¤ËÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿À¶¿å¤«¤éµÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤º¡¢ÀîºêF¤Ï3»î¹çÏ¢Â³¥É¥í¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ó°ÌFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤¬13Æü¤Ë±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÀï¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¹Åç¤äÀîºêF¡¢¼¯Åç¤¬¾¡Íø¤òÆ¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤¬»ÃÄê¼ó°Ì¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£¥Û¡¼¥à¤Ë²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿°ìÀï¤Ï11Ê¬¤Ë±óÌîÂçÌï¤Î¡È²¸ÊÖ¤·ÃÆ¡É¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢37Ê¬¤ËÆ£ËÜ°ìµ±¤¬¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¤½¤·¤ÆÊ¡²¬¤Ï81Ê¬¡¢¸«ÌÚÍ§ºÈ¤¬µÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ2¡Ý1¤Ç¾¡Íø¡£3Ï¢¾¡¤Ç7ÀïÌµÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò¡Ö19¡×¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2°Ì¤Ë¤ÏµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤¬Éâ¾å¡£Àîùõñ¥ÂÀ¤Î2¥´¡¼¥ë¤Ç¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤òÀ©¤·¡¢µþÅÔ¤Ï5»î¹çÌµÇÔ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤ò¡Ö18¡×¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ï¥¤¥Ã¥µ¥à¡¦¥¸¥§¥Ð¥ê¤Î1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤ÇÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ò²¼¤·¡¢¥ê¡¼¥°Àï5»î¹ç¤Ö¤êÇòÀ±¡£¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÏÂÁÌÚ¹¯Ìé¤Î1ÅÀ¤ò¼é¤êÈ´¤¡¢½ªÈ×¤ËÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ò1¡Ý0¤Ç²¼¤·¤¿¡£
¡¡º£Àá¤Î»î¹ç·ë²Ì¤È»ÃÄê½ç°ÌÉ½¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£J1Âè10Àá
¢§4·î11Æü¡Ê¶â¡Ë
FCÅìµþ¡¡1¡Ý1¡¡Çð¥ì¥¤¥½¥ë
¢§4·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë
À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡¡1¡Ý1¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì
¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡¡2¡Ý0¡¡Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹
¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¡0¡Ý1¡¡¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³
¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡¡2¡Ý1¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹
Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡¡0¡Ý1¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í
¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡¡1¡Ý0¡¡¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º
µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡¡2¡Ý0¡¡¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì
¢§4·î13Æü¡ÊÆü¡Ë
14:00¡¡FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡¡vs¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º
14:00¡¡¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡¡vs¡¡²£ÉÍFC
¢£½ç°ÌÉ½
¢¨¡Ê¡ËÆâ¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¡¿ÆÀ¼ºÅÀº¹
1°Ì¡¡Ê¡²¬¡Ê19¡¿¡Ü3¡Ë
2°Ì¡¡µþÅÔ¡Ê18¡¿¡Ü3¡Ë
3°Ì¡¡ÀîºêF¡Ê17¡¿¡Ü9¡Ë
4°Ì¡¡Ä®ÅÄ¡Ê17¡¿¡Ü4¡Ë
5°Ì¡¡²¬»³¡Ê17¡¿¡Ü4¡Ë
6°Ì¡¡Çð¡Ê17¡¿¡Ü3¡Ë
7°Ì¡¡¹Åç¡Ê17¡¿¡Ü3¡Ë
8°Ì¡¡¼¯Åç¡Ê16¡¿¡Ü6¡Ë
9°Ì¡¡¾ÅÆî¡Ê14¡¿¡Ý4¡Ë
10°Ì¡¡GÂçºå¡Ê13¡¿¡Ý4¡Ë
11°Ì¡¡À¶¿å¡Ê12¡¿¡Ü1¡Ë
12°Ì¡¡CÂçºå¡Ê12¡¿0¡Ë
13°Ì¡¡¿À¸Í¡Ê12¡¿0¡Ë
14°Ì¡¡²£ÉÍFC¡Ê10¡¿¡Ý1¡Ë
15°Ì¡¡±ºÏÂ¡Ê10¡¿¡Ý2¡Ë
16°Ì¡¡ÅìµþV¡Ê10¡¿¡Ý5¡Ë
17°Ì¡¡FCÅìµþ¡Ê9¡¿¡Ý5¡Ë
18°Ì¡¡²£ÉÍFM¡Ê8¡¿¡Ý3¡Ë
19°Ì¡¡Ì¾¸Å²°¡Ê8¡¿¡Ý8¡Ë
20°Ì¡¡¿·³ã¡Ê7¡¿¡Ý4¡Ë