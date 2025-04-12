¡ÖÂçÅÔ²ñ¡×¤«¤é45Ç¯¡¢¥Á¥ç¥³¥×¥é¾¾Èø¤Ï¿ÆÀÌà73ºÐ²Î¼êá¤Î¶á±Æ¡õ¥é¥¤¥Ö¹ðÃÎ¤Ë¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¹¤®¤ë!¤¹¤²¤§¡¼¡¼¡¼!!!¡×¡Ö¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹!¡×¤ÎÀ¼
à¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Ü¥¤¥¹á¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ
¡¡¡ÖÂçÅÔ²ñ¡×¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¥ó¥°¡×¤Î¸µ¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢ÅÄÃæ¾»Ç·(73)=º´²ì¸©°ËËüÎ¤»Ô½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö±é¤ë¤è¤©¡£Ï·¤¤¤â¼ã¤¤â³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤è¡£³§¤µ¤óÀ§Èó¤¤¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¡×¤È¡¢6·î28Æü¤ËÅìµþ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥¢¥ì¥¤¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¤Î¹ðÃÎ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¹¤®¤ë!¤¹¤²¤§¡¼¡¼¡¼!!!¡×¡Ö¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹!¡×¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡¢¾¼ÏÂ¤Î¶Ê¤ò³Ú¤·¤à¼ã¤¤Êý¤¿¤Á! ¤¼¤Ò¤¼¤ÒLIVE¤ËÍè¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê±´¤òÄ°¤¤¤Æ¤ß¤Æ!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï1975Ç¯¤Ë¡Ö¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¥ó¥°¡×¤Ë»²²Ã¡£79Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖÂçÅÔ²ñ¡×¤¬150ËüËç¤òÄ¶¤¹Âç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£86Ç¯¤Ë¡Ö¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¥ó¥°¡×¤òÃ¦Âà¤·¥½¥í³èÆ°¤ò³«»Ï¡£97Ç¯¤Ë¥Ý¥Ã¥«¤Î´Ì¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ö¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·ºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£Æ±Ç¯¤ÎCM¹¥´¶ÅÙ¥¿¥ì¥ó¥ÈÂè1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡×¤Î¾¾Èø½Ù¤ÎÉã¤Ï½¾·»Äï¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¡¡