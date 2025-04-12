R2-D2デザインも！電子技販 FLASH「スター・ウォーズ」シリーズ
電子技販は、プリント基板の設計製造技術や設備、デザイン力を使用した基板アート雑貨「FLASHシリーズ」より、「スター・ウォーズ」シリーズ X-WING(TM)、DEATH STAR(TM)、Millennium Falcon(TM)、R2-D2(TM)、Darth Vader(TM) 計5種類のデザインの「FLASH iPhone 16Pro ケース、16Pro Maxケース」をmoeco直販ショップや取扱店で2025年4月8日(火)から順次販売します。
電子技販 FLASH「スター・ウォーズ」シリーズ
電子技販は、プリント基板の設計製造技術や設備、デザイン力を使用した基板アート雑貨「FLASHシリーズ」より、「スター・ウォーズ」シリーズ X-WING(TM)、DEATH STAR(TM)、Millennium Falcon(TM)、R2-D2(TM)、Darth Vader(TM) 計5種類のデザインの「FLASH iPhone 16Pro ケース、16Pro Maxケース」をmoeco直販ショップや取扱店で2025年4月8日(火)から順次販売。
「FLASHシリーズ」では、基板の緻密なデザインだけでなく、電波でLEDが光る回路を搭載していることが大きな特長となっています。
※電波でLEDが光る回路は2020年に特許登録済み(特許番号6667777)。
【製品特長】
基板のプロフェッショナルが本気で作ったプロダクトです。
プリント基板用CADでデザインし、本物の基板に電子部品を実装(はんだ付け)しています。
自社内でCAD設計し、本業で使用している本社工場の表面実装ラインで部品実装しています。
基板をデザインする基板CADはデザインソフトではないためマウスで一つ一つ線を引いていきます。
細い線で0.1mmの配線パターンで緻密にデザインされています。
基板は金メッキ処理をしています。
電子部品を実装後、実装部品を保護するためにクリーンルーム(クラス1000)にて人の手により表面張力で樹脂がいっぱいになるまで1つ1つコーティングし真空加熱します。
そして、手作業で部品に付いた気泡や樹脂表面の埃を取り除きます。
日本で設計、製造しており、全ての商品はRoHS対応品(鉛不使用商品)です。
ギフトボックス梱包でプレゼントとしても使えます。
ストラップホール有り。
※ご注意
iPhone16シリーズでは、16Proと16Pro Max用の2種類をリリースします。
また、Magsafe＆ワイヤレス給電はX-WING(TM)とR2-D2(TM)、Darth Vader(TM) デザインのみ使用可能です。
他のデザインは配線パターンが干渉するため使用できません。
＜「FLASH iPhoneケース」はなぜ光る？＞
iPhone自身が発する電波を電力に変換し、昇圧することでLEDが光ります。
通常時は光らず、iPhoneが強い電波を発した時にランダムに光ります。
光る仕組みは、基板の裏面にあるアンテナ回路が、iPhoneが発する強い電波をキャッチし、基板の表に回ります。
表面には増幅回路が組まれており、徐々に電圧と電流を高めてLEDを光らせています。
LEDは1箇所のみです。
電波でLEDが光る回路は2020年に特許を取得しました(特許番号6667777)。
■FLASH X-WING iPhoneケース
「FLASH X-WING 基板アート iPhone ケース」は、電池無しでR2-D2が搭乗するポジション部に実装した赤色LEDが1個光ります。
また、X-WING(TM)デザインでは基板CADで約7万ラインを使いデザインしています。
細い線で0.1mmの配線パターンで緻密にデザインされています。
【製品仕様】
FLASH X-WING 基板アート iPhone 16Pro ケース
価格 ：17,600円(税込)
カラー ：黒
サイズ ：150mm×75mm×13.5mm(カメラレンズ部)
重さ ：44g
使用電子部品：IC(1点)、LED(1点)、抵抗(29点)、ダイオード(12点)、
コンデンサ(12点)
MagSafe＆ワイヤレス給電：使用可能
FLASH X-WING 基板アート iPhone 16Pro Maxケース
価格 ：17,600円(税込)
カラー ：黒
サイズ ：165mm×82mm×13.5mm(カメラレンズ部)
重さ ：52g
使用電子部品：IC(1点)、LED(1点)、抵抗(29点)、ダイオード(12点)、
コンデンサ(12点)
MagSafe＆ワイヤレス給電：使用可能
■FLASH DEATH STAR iPhoneケース
「FLASH DEATH STAR 基板アート iPhone ケース」は、電池無しでスーパーレーザー部に実装した赤色LEDが1個光ります。
また、DEATH STAR(TM)デザインでは曲線が多いため、基板CADで約20万ラインを使いデザインしています。
細い線で0.1mmの配線パターンで緻密にデザインされています。
【製品仕様】
FLASH DEATH STAR 基板アート iPhone 16Pro ケース
価格 ：17,600円(税込)
カラー ：黒
サイズ ：150mm×75mm×13.5mm(カメラレンズ部)
重さ ：44g
使用電子部品：IC(1点)、LED(1点)、抵抗(1点)、ダイオード(12点)、
コンデンサ(12点)
MagSafe＆ワイヤレス給電：使用不可
FLASH DEATH STAR 基板アート iPhone 16Pro Maxケース
価格 ：17,600円(税込)
カラー ：黒
サイズ ：165mm×82mm×13.5mm(カメラレンズ部)
重さ ：52g
使用電子部品：IC(1点)、LED(1点)、抵抗(1点)、ダイオード(12点)、
コンデンサ(12点)
MagSafe＆ワイヤレス給電：使用不可
■FLASH Millennium FALCON iPhoneケース
「FLASH Millennium FALCON 基板アート iPhone ケース」は、電池無しで上部レーザーキャノン部に実装した赤色LEDが1個光ります。
また、Millennium Falcon(TM)デザインでは、基板CADで約5万ラインを使いデザインしています。
細い線で0.1mmの配線パターンで緻密にデザインされています。
【製品仕様】
FLASH M-FALCON 基板アート iPhone 16Pro ケース
価格 ：17,600円(税込)
カラー ：黒
サイズ ：150mm×75mm×13.5mm(カメラレンズ部)
重さ ：44g
使用電子部品：IC(1点)、LED(1点)、抵抗(1点)、ダイオード(12点)、
コンデンサ(12点)
MagSafe＆ワイヤレス給電：使用不可
FLASH M-FALCON 基板アート iPhone 16Pro Maxケース
価格 ：17,600円(税込)
カラー ：黒
サイズ ：165mm×82mm×13.5mm(カメラレンズ部)
重さ ：52g
使用電子部品：IC(1点)、LED(1点)、抵抗(1点)、ダイオード(12点)、
コンデンサ(12点)
MagSafe＆ワイヤレス給電：使用不可
■FLASH R2-D2 iPhoneケース
「FLASH R2-D2 基板アート iPhone ケース」は、電池無しでR2-D2(TM)のステータス・ディスプレイ部に実装した赤色LEDが1個光ります。
R2-D2(TM)デザインでは、R2-D2(TM)のフロントビューをデザインしました。
図面左から徐々に立体的になるようにデザインしています。
細い線で0.1mmの配線パターンで緻密にデザインされています。
C-3PO(TM)も小さく登場させています。
【製品仕様】
FLASH R2-D2 基板アート iPhone 16Pro ケース
価格 ：17,600円(税込)
カラー ：黒
サイズ ：150mm×75mm×13.5mm(カメラレンズ部)
重さ ：44g
使用電子部品：IC(1点)、LED(1点)、抵抗(1点)、ダイオード(12点)、
コンデンサ(12点)
MagSafe＆ワイヤレス給電：使用可能
FLASH R2-D2 基板アート iPhone 16Pro Maxケース
価格 ：17,600円(税込)
カラー ：黒
サイズ ：165mm×82mm×13.5mm(カメラレンズ部)
重さ ：52g
使用電子部品：IC(1点)、LED(1点)、抵抗(1点)、ダイオード(12点)、
コンデンサ(12点)
MagSafe＆ワイヤレス給電：使用可能
■FLASH Darth Vader iPhoneケース
「FLASH Darth Vader 基板アート iPhone ケース」は、電池無しで銀河帝国の国章に実装した赤色LEDが1個光ります。
また、Darth Vader(TM)デザインではダースベイダーのマスク図を基板CADで緻密にデザインしています。
細い線で0.1mmの配線パターンで緻密にデザインしました。
黒、金、白の3色のみでデザインしており、基板用白インクのドットでダースベイダーのマスクの立体感を出しています。
【製品仕様】
FLASH Darth Vader 基板アート iPhone 16Pro ケース
価格 ：17,600円(税込)
カラー ：黒
サイズ ：150mm×75mm×13.5mm(カメラレンズ部)
重さ ：44g
使用電子部品：IC(1点)、LED(1点)、抵抗(1点)、ダイオード(12点)、
コンデンサ(12点)
MagSafe＆ワイヤレス給電：使用可能
FLASH Darth Vader 基板アート iPhone 16Pro Maxケース
価格 ：17,600円(税込)
カラー ：黒
サイズ ：165mm×82mm×13.5mm(カメラレンズ部)
重さ ：52g
使用電子部品：IC(1点)、LED(1点)、抵抗(1点)、ダイオード(12点)、
コンデンサ(12点)
MagSafe＆ワイヤレス給電：使用可能
■発売元 ：アイアップ
■販売元 ：電子技販
■デザイン協力：Flow Design Studio
(C) & (TM) Lucasfilm Ltd.
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