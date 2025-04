仕事帰りの一杯や、週末の昼飲みにもぴったり！大江戸ビール祭り2025春

東京クラフトビールマニアによる「大江戸ビール祭り実行委員会」は、2025年5月21日(水)から6月1日(日)にかけて、中野四季の森公園イベントエリアにて『大江戸ビール祭り2025春』を開催します(※5月26日・27日は転換日のためお休み)。

東京クラフトビールマニアによる「大江戸ビール祭り実行委員会」は、2025年5月21日(水)から6月1日(日)にかけて、中野四季の森公園イベントエリアにて『大江戸ビール祭り2025春』を開催します(※5月26日・27日は転換日のためお休み)。

全国から集まるクラフトブルワリーや海外ビールのインポーターによる多彩なビールを、入場無料・予約不要で気軽に楽しめる都市型クラフトビールイベントです。

◯都心の公園で開催。

アクセス抜群のクラフトビールフェス

会場はJR中野駅から徒歩5分の「中野四季の森公園イベントエリア」。

駅チカでありながら開放感のある空間で、仕事帰りの一杯や、週末の昼飲みにもぴったり。

都内在住・在勤の方にとって、ふらっと立ち寄れる貴重なクラフトビールイベントです。

客席テントの用意がありますので雨天でも安心して楽しめます。

◯全国のブルワリーと海外インポーターが集結

北海道をはじめ、東北・関東・中部・関西など、日本各地のクラフトブルワリーが週替わりで出店予定。

さらに、ドイツなど海外のビールインポーターも参加し、個性豊かな銘柄が一堂に会します。

週ごとに出店ブルワリーが入れ替わるため、複数回の来場でも新たな出会いが楽しめます。

◯春限定のクラフトビールも登場予定

各ブルワリーからは、春の気候に合わせた季節限定ビールも登場予定。

具体的な銘柄は当日までのお楽しみですが、イベントならではの一杯に出会えるチャンスです。

◯ビール初心者も安心。

飲み比べセットも用意

「クラフトビールは種類が多くて迷う…」という方にも安心な仕組み。

各ブースではスタッフが丁寧におすすめのビールを案内してくれるほか、少量ずつ試せる飲み比べセットも用意されています。

自分の“推しビール”を見つけるきっかけにもなるはずです。

◯フードもビールのおともにぴったりなラインナップ

ビール片手に楽しめる、おつまみや軽食系のフードも出店予定。

「もう一杯飲みたくなる」ような、気の利いたメニューが揃っています。

どれにしようか迷う時間も、ビールフェスの醍醐味です。

◯イベント公式グッズ発売中

○出店者情報 ※変更等はHP、各種SNSよりご確認お願いします

・Twin Peaks Mountain Brewing(茨城県つくば市)

・YellowBeerWorks(福島県福島市)

・Nori’s Beer(山梨県西八代郡)

・HOPDOG BREWING(秋田県秋田市)

・KOSHU BEER(山梨県甲州市)

・網走ビール(北海道網走市)

・津軽大衆酒場イカホタテ(青森県弘前市)

・株式会社廣久(広島県広島市)

・北アルプスブルワリー(長野県大町市)

・ForestBrewing(宮城県柴田郡)

・MitoBrewing 大工町醸造所(茨城県水戸市)

・冷蔵輸入ドイツビールKOBATSUトレーディング(ドイツ)

・ティー・ワイ・ハーバーブルワリー(東京都品川区)

・銚子ビール(千葉県銚子市)

・アンドビール(山梨県甲州市)

・Pizza Bakka(東京都品川区)

・ペッカリービール(長野県伊那市)

・岡崎ビール(愛知県岡崎市)

・羽後麦酒(秋田県雄勝郡)

・妙高高原アルペンブリックビール(新潟県妙高市)

・遠野麦酒ZUMONA(岩手県遠野市)

・牛久醸造場(茨城県牛久市)

・つくばブルワリー(茨城県つくば市)

・希望の丘醸造所(宮城県岩沼市)

・いろり茶屋火処(新潟県長岡市)

・River Port Brewery(岐阜県美濃市)

・ERDINGER(ドイツ)

・HAKUBA CRAFT(長野県北安曇郡)

・DIAMOND BREWERY(滋賀県近江八幡市)

・南会津マウンテンブルーイング(福島県南会津郡)

・なばなの里 長島ビール園(三重県桑名市)

・G Brand Bespoke Beerers(東京都新宿区)

・亀戸ビア(東京都江東区)

・KARIYA75BREWING(愛知県刈谷市)

・江戸東京ビール(東京都江東区)

・独歩ビール(岡山県岡山市)

・郡上八幡麦酒こぼこぼ(岐阜県郡上市)

・大雪地ビール株式会社(北海道旭川市)

・ISEKADO(三重県伊勢市)

・DGBB(東京都世田谷区)

・中野酒販協同組合(東京都中野区)

・ISHINOMAKI HOP WORKS(宮城県石巻市)

◯開催概要

【大江戸ビール祭り2025春】

<会期>

・シーズン1:2025年5月21日(水)〜5月25日(日)

・シーズン2:2025年5月28日(水)〜6月1日(日)

※5月26日・27日は転換日のため開催なし

<時間(予定)>

平日 16時〜21時30分

土曜日 12時〜21時30分

日曜日 12時〜20時

※時間は変更になる場合があります

<会場>

中野四季の森公園イベントエリア(東京都中野区中野4丁目12)

JR中央線・総武線、東京メトロ中野駅より徒歩5分

<料金>

入場無料

<出店数>

シーズン1、シーズン2合計約50社程度

<主催>

大江戸ビール祭り実行委員会

<後援>

国税庁

<協力>

中野区/中野酒販協同組合

