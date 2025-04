忙しい日々に癒しと彩りをお届け!My Little Boxから「春の特大号」が登場!

「My Little Box(マイリトルボックス)」は、毎月会員にボックスを届けるパリ生まれのサブスクリプションサービスです

家事、育児、仕事と朝から晩までやることに追われていると、自分を労ったり満たしたりする時間が不足しがちですよね。そんな忙しい日々に癒しと彩りをプラスする、あるギフトボックスが話題です。■日常にきらめきを「My Little Box(マイリトルボックス)」

ビタミンカラーのエプロン

フラワーデザインのペアボウル

オリジナル小冊子

レシピブック

総額23,000円相当!春に大活躍のコスメセットと雑貨がぎっしり。コスメのラインナップも贅沢な内容!

Vitabrid ビタブリッドC フェイス ブライトニングプラス

Melvita ネクターデルミエール スキンケアセット

POLA ボディケアセット

人気ブランドのリップやネイルなど1点

春の特大号の販売期間と価格

「My Little Box(マイリトルボックス)」は「日常にきらめきを与える」というコンセプトのもと、毎月会員にボックスを届けるパリ生まれのサブスクリプションサービス。今回、3・4月合併号として「春の特大号」が発売され話題に!「春の特大号」は、パリジェンヌらしい雑貨や美容グッズが合計12点。テーマは「Flowers on the table」。春らしい色とデザインの雑貨や人気コスメブランドのアイテムが一つのボックスに入って届きます。では気になる中身を見ていきましょう。■キッチンに春を運ぶ、オリジナル雑貨のラインナップをチェックいつもの家事がなんだか楽しくなる、春らしさ満点のアイテムがイン!■ビタミンカラーのエプロンイエロー×ホワイトのストライプとオレンジとミントグリーンのストラップが華やかな一枚。つけるだけで気分が上がりそう!■フラワーデザインのペアボウル置くだけで食卓を華やかに彩ってくれるフラワーボウル。食事の時だけでなく、一息つきたいティータイムにおやつを入れて楽しんでもいいですね!■オリジナル小冊子アイテムについての説明や、ボックステーマに関するコンテンツがたっぷり。■レシピブックフランスでフォロワー100万人超えの人気料理インフルエンサー(Monelle @not_so_superflu)直伝レシピが紹介されている、贅沢な一冊です。■春に大活躍のコスメセットのラインナップをチェック春の特大号を注文すると、うれしいコスメが届きます。届くコスメは現品4点とトライアルサイズ4点の合計8点。色々試せる大充実の内容です。■ANESSA アネッサ デイセラム N(医薬部外品)UVカットをしながら、「美白*」「保湿」「トーンアップ仕上げ」によりパールのような透明感のある肌へ導いてくれるUV美容乳液です。※美白とは、メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと■Vitabrid ビタブリッドC フェイス ブライトニングプラスフレッシュなビタミンCで朝晩のケアに活躍。ワンランク上の素肌へと導いてくれます。■Melvita ネクターデルミエール スキンケアセット導入美容液とクリームのセットです。導入美容液は毛穴*1や角質、乾燥、くすみ*3など、4つの肌悩みに1本でアプローチし自信の持てる肌へと導きます。*1 毛穴に詰まった古い角質や汚れ*3 古い角質や乾燥によるクリームは自ら発光する力をもつオーガニックの海洋成分「ルミエールアルガ*」の力で、透明感のある素肌へ導きます。*シストセイラタマシホリアエキス(整肌成分)季節の変わり目で揺らぎやすい肌の、強い味方になりそうですね。■BIODERMA サンシビオ エイチツーオー D世界中で1秒に1本売れているという名品。クレンジングの定番です。■POLA ボディケアセット華やかな香りのボディシャンプーのセットです。1日の終わりに、疲れを癒してくれそう。※写真とは異なるセットの場合もあり■人気ブランドのリップやネイルなど1点OPERA、BLACK ROUGE、MiMC、NAILBERRYのいずれかのコスメが届きます。中身は届いてからのお楽しみです!■春の特大号の販売期間と価格は?My Little Box(マイリトルボックス)「春の特大号」の販売期間や価格は以下のとおりです。販売期間:2025年4月30日まで定期便価格:春の特大号7,160円(税込)(単月号は通常3,580円)ギフト価格(ギフトカード付き単発ボックス):8,760円(税込)思わず気分が上がるような春らしいカラーのキッチン雑貨と、日々の自分をいたわるようなスキンケアの詰まったMy Little Box(マイリトルボックス)「春の特大号」は、日常にちょっとした彩りと楽しみをくれる存在になりそうですね。頑張っているご褒美に、自分へプレゼントを送ってみてはいかがでしょう?数量限定なので急いでくださいね!文=河村夢美