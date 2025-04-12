Íñ¤«¤±¤´¤Ï¤ó¤ò¾Æ¤¯¡Ä¤À¤È¡ª¡©¤«¤ê¤Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª
Íñ¤«¤±¤´¤Ï¤ó¡£¹¥¤¤ÊÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÍñ¤«¤±¤´¤Ï¤ó¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¤òJA¥°¥ë¡¼¥×»³·Á¸ø¼°X¡Ê@jagroupyamagata¡Ë¤¬¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¤Ï¡Ä¡ÖÍñ¤«¤±¤´¤Ï¤ó¾Æ¤¡×¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¾Æ¤¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÍñ¤«¤±¤´¤Ï¤ó¤ò¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¤«¤ê¤Ã¤È¡ª
¤ª¤³¤²¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª
¢¦ÍÑ°Õ¤¹¤ë¤â¤Î
¡¦¤´¤Ï¤ó¡¡100g
¡¦¾®¤Í¤®¡¡1Ë¼
¡¦Çò¤À¤·¡¡¾®¤µ¤¸2
¡¦Íñ¡¡1¸Ä
¡¦Ìý¡¡Âç¤µ¤¸1
¡¦¼·Ì£¡¡Å¬ÎÌ
¡¦¤·¤ç¤¦Ìý¡¡Å¬ÎÌ
¢¦ºî¤êÊý
¡ Íñ¡¢Çò¤À¤·¡¢¾®¤Í¤®¤ò¤´¤Ï¤ó¤Ëº®¤¼¹þ¤à¡£
¢ Ìý¤ò°ú¤¤¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÇÎ¾ÌÌ¤è¤¯¾Æ¤¯¡£
¢¨ ¾ßÌý¤òÅÉ¤Ã¤Æ¾Æ¤¤¤Á¤ã¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤«¤â¤È¤Î¤³¤È¡£
Íñ¤«¤±¤´¤Ï¤ó¤¬¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¡£ÉáÄÌ¤ÎÍñ¤«¤±¤´¤Ï¤ó¤è¤ê¥Ï¥Þ¤ë¤«¤â¡ª¡©
¢¦½ÐÅµ¡§JA¥°¥ë¡¼¥×»³·Á¸ø¼°X¡¿Íñ¤«¤±¤´¤Ï¤ó¤ò¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¤«¤ê¤Ã¤È¡ªÍñ¤«¤±¤´¤Ï¤ó¾Æ¤