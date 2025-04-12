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Do sperm really race to the egg? | Live Science
https://www.livescience.com/health/sex/do-sperm-really-race-to-the-egg
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