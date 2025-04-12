STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥ª¥Ûー¥Ä¥¯¤ÎÎ®É¹´Ñ¸÷Á¥¡Ö¥¬¥ê¥ó¥³¹æⅡ¡×¤¬º£·î¤Ç±¿¹Ô½ªÎ»¤¹¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¥é¥¹¥È¥¯¥ëー¥º¤¬¤­¤ç¤¦¡Ê£²£°£²£µÇ¯£´·î£±£²Æü¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¥¬¥ê¥ó¥³¹æⅡ¡×¤Ï1997Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·28Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥ª¥Ûー¥Ä¥¯¤ÎÎ®É¹´Ñ¸÷¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¤­¤ç¤¦¡Ê£±£²Æü¡Ë¤Ï100¿Í¸ÂÄê¤ÎÌµÎÁ¥¯¥ëー¥º¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¾èÁ¥¤·¤¿¿Í¤ÏÁ¥Æâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥³ー¥Êー¤Ë»×¤¤½Ð¤ä¤Í¤®¤é¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò½ñ¤­µ­¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£