¡Ú¥×¥íÌîµå¡Ã¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡Û¥ä¥¯¥ë¥ÈÂ¼¾å¤¬º£µ¨1¹æ¡ª¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹ÇÔ¤ì¤ë »Ïµå¼°¤Ï¸µµå»ù¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬ÎÏÅê¡Ú¿·³ã¡Û
¥×¥íÌîµå¥¤ー¥¹¥¿¥ó¥êー¥°¡¦¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BC¤Ï12Æü¡¢ËÜµòÃÏ¥¨¥³¥¹¥¿¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´¤¬º£µ¨Âè1¹æ¤Î¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢»Ïµå¼°¤ÏUX¿·³ã¥Æ¥ì¥Ó21¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬Ì³¤áÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ï1²óÉ½¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Î2·³¤ÇÄ´À°Ãæ¤Ç3ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿Â¼¾å½¡Î´¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê1È¯¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£º£µ¨Âè1¹æ¡£¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤Î¥½¥í¥Ûー¥à¥é¥ó¤ÇÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£
¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï7²ó¤Ë¤âÄÉ²ÃÅÀ¡£°ìÊý¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ï7²óÎ¢¡¢¥Îー¥¢¥¦¥È¤Ç¥é¥ó¥Êー1¡¦2ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤âÂÇÀþ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤é¤ºÆÀÅÀ¤Ê¤é¤º¡£9²óÎ¢¤â2¥¢¥¦¥È¤Ê¤¬¤é¥é¥ó¥Êー1¡¦2ÎÝ¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤âÆÀÅÀ¤Ê¤é¤º¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ï0-2¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç³«»ÏÁ°¤Î»Ïµå¼°¤ÏUX¿·³ã¥Æ¥ì¥Ó21¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡¢ÂçÀÐÍªµ®¡¦²¬ÂóºÈ¡¦Âç³ÑÎç»Ê¤¬Ì³¤á¡¢¤½¤ì¤¾¤ìµåÂ®¤ò¶¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»¤äÂç³Ø¤ÇÌîµå¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿3¿Í¡£ºÇÂ®¤Î122km/h¤òµÏ¿¤·¤¿²¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ï¡Ö¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ï1²óÉ½¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Î2·³¤ÇÄ´À°Ãæ¤Ç3ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿Â¼¾å½¡Î´¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê1È¯¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£º£µ¨Âè1¹æ¡£¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤Î¥½¥í¥Ûー¥à¥é¥ó¤ÇÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£
¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï7²ó¤Ë¤âÄÉ²ÃÅÀ¡£°ìÊý¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ï7²óÎ¢¡¢¥Îー¥¢¥¦¥È¤Ç¥é¥ó¥Êー1¡¦2ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤âÂÇÀþ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤é¤ºÆÀÅÀ¤Ê¤é¤º¡£9²óÎ¢¤â2¥¢¥¦¥È¤Ê¤¬¤é¥é¥ó¥Êー1¡¦2ÎÝ¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤âÆÀÅÀ¤Ê¤é¤º¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ï0-2¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç³«»ÏÁ°¤Î»Ïµå¼°¤ÏUX¿·³ã¥Æ¥ì¥Ó21¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡¢ÂçÀÐÍªµ®¡¦²¬ÂóºÈ¡¦Âç³ÑÎç»Ê¤¬Ì³¤á¡¢¤½¤ì¤¾¤ìµåÂ®¤ò¶¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»¤äÂç³Ø¤ÇÌîµå¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿3¿Í¡£ºÇÂ®¤Î122km/h¤òµÏ¿¤·¤¿²¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ï¡Ö¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ë¬Ìä²ð¸î,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Áòµ·,
³ùÁÒ,
¾²ÃÈË¼,
ÂçÁ¥,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Ä¹Ìî,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
ÇÛÀþ