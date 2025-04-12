Â¼¾å¿®¸Þ¡ÖÂ³¤±¤ë¤«¡¢Â³¤±¤Ø¤ó¤«¡×SUPER EIGHT¡È2ÅÙ¤Î´íµ¡¡É¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ë
SUPER EIGHT¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¡Ê43¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¥¦¥é¥Þ¥è¡ª¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å1»þ¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î´Ø·¸¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
SUPER EIGHT¤Ï´ØÀ¾¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¡ÊÅö»þ¡ËÆâ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ·ëÀ®¤·¡¢2004Ç¯¤Ë¡Ö´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç¡×¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
¤½¤Î¸å¡¢2006Ç¯¤ËÆâÇîµ®¡¢2018Ç¯¤Ë½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¡¢2019Ç¯¤Ë¶Ó¸ÍÎ¼¤¬Ã¦Âà¤·¡¢¸½ºß¤Ï5¿ÍÂÎÀ©¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²áµî¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Æâ¤ÇËà»¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤¬Àè¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤ÎÊý¤¬¡Ä²¿¤È¤Ê¤¯¤Ç¤¹¤è¡©¡¡¸ý¤Ë¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼¤¬¡Ä¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖË»¤·¤¤¤ä¤Ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¤È¤¢¤«¤ó¤«¤é¡£¥ê¥Ï¤â¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¤«¤â¡¢¤½¤¤¤ÄÂÔ¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅöÁ³¡Ø¥»¥ê¥Õ³Ð¤¨¤Ê¤¢¤«¤ó¡Ù¤È¤«¡¢¥¯¥¿¥¯¥¿¤Ç¤¹¤·¡£Á°¤Þ¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸»Å»öÎÌ¤Ç¡¢¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤¹¤ë»þ´ü¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡Ä¡×
¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸Ä¡¹¤Î³èÆ°¤¬Áý¤¨¤ë¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Þ¤º¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö°ìÈÖ¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿»þ´ü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö5¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡£¡ÊÃ¦Âà¤¬¡Ë¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£7¿Í¤Î»þÂå¤¬Ä¹¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ð¤ë·¯¤¬È´¤±¤Æ6¿ÍÂÎÀ©¤Ç¡Ø¤è¤·¤³¤³¤«¤é»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤ä¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿1Ç¯¸å¤Ë¡¢¶Ó¸Í·¯¤¬¡Ø¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¡£¤¹¤Ð¤ë·¯¤â¤½¤¦¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¡¢°ú¤Î±¤á¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×
2Ç¯Â³¤±¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸º¤Ã¤¿»þ´ü¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤è¤·Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¹Ô¤Ã¤Æ¤³¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ï¤Æ¡Ê5¿Í¤¬¡Ë»Ä¤Ã¤¿¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬2¿ÍÈ´¤±¤Æ¤â¤¦¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø¤³¤ì¡¢¤Ç¤¤ó¤Î¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤È¡Ä³Ú¶Ê¤¬À®Î©¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¡¢¤½¤ì¤ò¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬µö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤¿»þ¤¬¡Ä¡£¡Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¡Ë¤ä¤á¤ë¤«¡¢¤ä¤á¤Ø¤ó¤«¤â´Þ¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¥°¥ë¡¼¥×Â³¤±¤ë¤«Â³¤±¤Ø¤ó¤«¡×
Åö»þ¤Î»×¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¡Ê´íµ¡¤¬¡Ë¤â¤¦1²óÍè¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¾Á°¤òÊÑ¤¨¤ë»þ¤Ç¤¹¤Í¡£²þÌ¾¤Î»þ¤Ï¡Ä¡×¤È¡¢24Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤òÊÑ¹¹¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â´íµ¡¤¬¤¢¤Ã¤¿»ö¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¡¢°ìÈÖ¥á¥ó¥Ð¡¼¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤í¤¤¤í¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢¤³¤ÎÌ¾Á°¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤Î5¿Í¤ÇÄü¤á¤º¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£
¡Ö°ìÈÖ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¿É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦»þ´Ö¤òÂÑ¤¨¤Æ¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤¿¡£¡Ø¤·¤ó¤É¤¤¤«¤éµÙ¤â¤¦¤¼¡¢¼¤á¤è¤¦¤¼¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ø¤ó¤Ê¡¢¤È¡£70Âå¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¤«¤¬¡Ê±þ±çÍÑ¤Î¡Ë¤¦¤Á¤ï¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ø70Âå¥¨¥¤¥¿¡¼¤ä¤±¤É±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¡©¡Ù¤È¤«¡£¡Ø14Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌ¼¤ÈÍè¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤«¤Ã¤Æ¡Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡Ë¸«¤Æ¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤¤¤í¤¤¤í¤È»É¤µ¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡Ä¡×
¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤âÎ¨Ä¾¤Ë¸ý¤Ë¤·¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö¤³¤Î5¿Í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ä¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â´Þ¤á¤Æ¡¢º£°ìÈÖ¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡Ë¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£