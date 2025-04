眼福すぎでは？「KEITAMARUYAMA」と少女漫画家コラボってアツい…！渋谷の限定ポップアップに行ってきた

ファッションデザイナー丸山敬太さんによって設立された「 KEITA MARUYAMA (ケイタマルヤマ)」。2024年にブランド30周年を迎え、記念プロジェクト「丸山百景 KEITAMARUYAMA 30TH ANNIVERSARY」を展開しています。プロジェクトの集大成として、少女漫画作家たちがKEITAMARUYAMAを表現した書籍『KEITAMARUYAMA ANTHOLOGY』を制作。それを記念した東京・渋谷のPOP UP STOREでは、書籍の先行販売がスタートしているほか、フォトスポットやテキスタイルが展示されていますよ。

自分が読んでいた漫画や知っている作品を見つけたら、懐かしい気持ちになれちゃうかも…!「KEITAMARUYAMA」と人気少女漫画作家11人がコラボ「KEITAMARUYAMA」はブランド30周年を迎えるにあたり、自身の創作活動やその裏にある物語を形として残したいという想いから、その表現の手段として「少女漫画」というテーマにたどり着いたそう。日本を代表する11名の人気少女漫画作家と小説家とコラボし、プロジェクト「丸山百景 KEITAMARUYAMA 30TH ANNIVERSARY」の集大成として、書籍『KEITAMARUYAMA ANTHOLOGY』を制作したといいます。昔から少女漫画が好きだったという丸山敬太さん。少女漫画をこっそりと読む時間が心の支えだったといい、ファッションと少女漫画は切っても切り離せない関係になったそうです。『KEITAMARUYAMA ANTHOLOGY』(税込7480円)は、POP UP STORE会場にて4月11日(金)から先行販売がスタート。4月下旬に一般発売されます。参加作家は、一条ゆかり、羽海野チカ、雲田はるこ、くらもちふさこ、桜沢エリカ、 嶽本野ばら、ひうらさとる、東村アキコ、松田奈緒子、矢沢あい、やまだないとなど…。豪華すぎるラインナップは、ファッション好きのみならず漫画好きさんも見逃せません!世界観に浸れる!渋谷のPOP UP STOREが開催中渋谷PARCOライズビルでは、4月11日(金)〜27日(日)の期間でPOP UP STOREを開催。会場では、丸山敬太さんが選ぶ「漫画100選」が並べられています。ずらりと並んだ漫画を見ながら、「この本読んだことある!」「絵柄がかわいいね」なんて、友達との会話も盛り上がりそう。大きなフォトスポットは必見。パネルの後ろに立てば、一緒に記念写真に写っているような1枚を撮ることができますよ。店内には、作中に登場するアーカイブ作品やテキスタイルの展示も。ファッションと漫画がリンクしている不思議な世界観に、引き込まれること間違いなしです。店内ではグッズも販売されているよ会場では、オリジナルグッズや「KEITAMARUYAMA」の人気アイテムのお買い物もできちゃう。描き下ろしが収録された「POSTCARD SET」(税込2750円)のほか、「東村アキコ『ケイタマルヤマと私のかくかくしかじか』一筆箋」(税込2200円)といった文具類のほか、Tシャツやハンカチなどのファッションアイテムも展開されています。「KEITAMARUYAMA」の人気商品もそろっているから、気になっていた人はこの機会にチェックして。3月に発売された、ハーフサイズのクッキー缶もお目見え。定番クッキー缶である「Oriental Flower」と、春の季節商品「SAKURA」のハーフサイズがラインナップしています。自分へのご褒美や、大切な人への贈り物にもピッタリ。華やかな缶デザインは、食べたあとも文房具や小物入れとして活躍しそうですよ。ぜひPOP UP STOREの会場に足を運んで、素敵な空間を堪能してみてくださいね。丸山百景 KEITAMARUYAMA ANTHOLOGY POP UP STORE ー少女漫画とケイタマルヤマー場所:渋谷PARCOライズビル(東京都渋谷区宇田川町13-17)期間:2025年4月11日(金)〜27日(日)時間:11:00〜21:00公式サイト:https://www.keitamaruyama.com/