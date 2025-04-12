¡Ö°¦¤µ¤ó¤Ç¤â¥í¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ã¤Æ²¿»ö!?¡×ÉÚ±Ê°¦àÄ¹¤¹¤®¥Ç¥Ë¥àá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ö»ä¤Ê¤é¾¾¤ÎÏ²¼¤Ç¤¹¤ï¡×¡ÖµÓ¤Ê¤¬¡Á¡×¡Ö¿þ¾å¤²¤·¤Ê¤¤¤ÈÀäÂÐ¤ËÍú¤±¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¿ÍÀ¸½é!¡×¤Î¶Ã¤»Ñ¡Ä
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÉÚ±Ê°¦¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢àÄ¹¤¹¤®á¥Ç¥Ë¥à¤ò¸ø³«¡£¸«»ö¤ËÍú¤¤³¤Ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿ÍÀ¸½é¡ª¥í¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê¤Î¤Ë¤³¤ÎÄ¹¤µ¤Î¥Ç¥Ë¥à¡ª¡¡Â¬¤Ã¤¿¤é37¥¤¥ó¥Á¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾å²¼¤È¤â¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤ÇÂ·¤¨¤¿Á´¿È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¿ÈÄ¹179¥»¥ó¥Á¤ÎÉÚ±Ê¤Î¹â¿ÈÄ¹¤Ö¤ê¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¹ø¤Î¹â¤µ¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ë°ìËç¤Ë¡£¡Öºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦♡¡×¤È¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ç¥Ë¥à¤Î¥¦¥£¥á¥ó¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSOMETHING¡×(¥µ¥à¥·¥ó¥°)¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖSOMETHING²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö°¦¤µ¤ó¤Ç¤â¥í¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ã¤Æ²¿»ö!?¡×¡Ö»ä¤Ê¤é¾¾¤ÎÏ²¼¤Ç¤¹¤ï¡×¡Ö¿þ¾å¤²¤·¤Ê¤¤¤ÈÀäÂÐ¤ËÍú¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°¦¤µ¤ó¤ÎµÓ¤ÎÄ¹¤µÆ´¤ì¤Ç¤¹¡×¡ÖµÓ¤Ê¤¬¡Á¡×¡ÖSOMETHING²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£