Aぇ! group、ドラマ『ムサシノ輪舞曲』主題歌「Destiny」ティザー映像公開
Aぇ! groupが6月18日(水)にリリースする3rdシングル「Chameleon」より、共通カップリングとして収録される「Destiny」のティザー映像が公開になった。
◆ティザー映像
「Destiny」は正門良規が主演を務める、テレビ朝日系オシドラサタデー『ムサシノ輪舞曲』（4月19日スタート/土曜後11:00）の主題歌。近いようで遠く感じる、伝えたくても伝えられないもどかしい気持ちをストレートな歌詞で表現したラブソングで、ドラマの世界観ともリンクした楽曲に仕上がっている。
なお、早期予約特典「チェキ風カード（メンバーソロ5枚セット）」付きの予約販売も現在受付中だ。こちらの受付は対象のオンラインショップ・店舗にて、4月13日(日)23:59まで。
Aぇ! groupは現在アリーナツアー＜Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A＞を開催しており、5月の北海道公演まで全国を駆け巡る。
3rd Single「Chameleon」
■早期予約特典詳細
https://www.universal-music.co.jp/aegroup/news/2025-03-31/
※早期予約特典は、前金予約受付のみとなります。
CD予約 http://lnk.to/Ae_Chameleon
【初回限定盤A】
CD+Blu-ray ：UPCA-9010/￥1,980（税込）
CD+DVD ：UPCA-9011/1,683円（税込）
●CD
「Chameleon」「Destiny」に加え、初回限定盤Aのみ収録の楽曲を含む全3曲。
●Blu-ray / DVD
「Chameleon」 Music Video + Making Video
【初回限定盤B】
CD+Blu-ray ：UPCA-9012/￥1,980（税込）
CD+DVD ：UPCA-9013/1,683円（税込）
●CD
「Chameleon」「Destiny」に加え、初回限定盤Bのみ収録の楽曲を含む全3曲。
●Blu-ray / DVD
「Destiny」 Music Video + Making Video
【初回限定盤C】
CD+Blu-ray ：UPCA-9014/￥1,980（税込）
CD+DVD ：UPCA-9015/1,683円（税込）
●CD
「Chameleon」「Destiny」に加え、初回限定盤Cのみ収録の楽曲を含む全3曲。
●Blu-ray / DVD
・Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A横浜アリーナ公演より、数曲を収録。
・「Chameleon」 Photo Shoot Making
【通常盤】
CD ：UPCA-5003/1,243円（税込）
●CD
「Chameleon」「Destiny」に加え、通常盤のみ収録の楽曲を含む全3曲。
＜Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A＞
[新潟] 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター
2025.4.12(土) 18:00開演
2025.4.13(日) 12:30開演/17:00開演
[愛知] ポートメッセなごや 第1展示館
2025.4.30(水) 13:00開演/18:00開演
2025.5.1(木) 12:00開演/17:00開演
[北海道] 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
2025.5.10(土) 18:00開演
2025.5.11(日) 12:30開演/17:00開演
関連リンク
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