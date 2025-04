Awesome City Clubのデビュー10周年キックオフイベント<Awesome Talks 〜Cheers to 10!!〜>が恵比寿LIQUIDROOMで行われた。到着したレポートをお届けする。本イベントはこれまでの活動の中で特に深い親交のあるmeiyo、フレデリックを迎えた3マンとなり、会場に集まったファンは開演前から盛り上がりを見せていた。19:00になり最初に登場したのはmeiyo。「うろちょろ」「KonichiwaTempuraSushiNatto」「クエスチョン」と楽曲を披露。

セットリスト<Awesome Talks 〜Cheers to 10!!〜> ■Awesome City Club

M1. 4月のマーチ

M2. 夏の午後はコバルト

M3. Life still goes on

M4. ceremony

M5. 青春の胸騒ぎ

M6. 息させて

M7. STEP !

M8. シャラランデヴー

M9. アウトサイダー

EN1 勿忘

EN2. Okey dokey

リリース情報

新曲「STEP !」

2025年4月8日(火)配信

https://acc.lnk.to/STEP



<Awesome Talks Live House Tour 2025-26>

2025年9月12日(金)東京 Shibuya WWW

開場18:00 / 開演19:00



2025年9月27日(土)北海道 ※会場は後日発表

開場17:30 / 開演18:00



2025年10月5日(日)台湾 THE WALL

※近日発表



2025年10月13日(月・祝)福岡 BEAT STATION

開場17:30 / 開演18:00



2025年11月23日(日)広島 SECOND CRUTCH

開場17:30 / 開演18:00



2025年12月20日(土)石川金沢AZ

開場17:30 / 開演18:00



2026年1月9日(金)宮城 仙台MACANA

開場18:30 / 開演19:00



2026年1月11日(日)大阪梅田CLUB QUATTRO

開場17:00 / 開演18:00



2026年1月12日(月・祝)愛知 名古屋CLUB QUATTRO

開場17:00 / 開演18:00



【チケット】

一般チケット ¥6,600 (税込)

U-22チケット ¥4,400 (税込)

【注意事項】

※オールスタンディング

※各会場ドリンク代別途必要

※未就学児童入場不可

※スマチケ有

※台湾公演のみ、チケット発売にまつわる詳細は後日発表させていただきます。



【Awesome VIP Club MEMBER 先行受付(最良席・抽選)】

■受付期間:2025年4月11日(金)22:00〜2025年4月20日(日)23:59

※複数公演申込可

※1申込4枚まで

⚫︎お申し込みはこちら

https://www.awesomecityclub.com/feature/6753f1478aed56f490ec9975898a47a4



【オフィシャル先行受付(抽選)】

■受付期間:2025年4月11日(金)22:00〜2025年4月20日(日)23:59

※複数公演申込可

※1申込4枚まで

⚫︎お申し込みはこちら

https://eplus.jp/acc/

関連リンク

◆Awesome City Club 10周年記念特設サイト

◆Awesome City Club オフィシャルサイト

◆Awesome City Club オフィシャルX

◆Awesome City Club オフィシャルInstagram

◆Awesome City Club オフィシャルYouTubeチャンネル

MCでは「Awesome City Club 10周年おめでとー!そしてこのイベントに呼んでくれてありがとー!なんと自分も活動10年目です!ありがとー!元々PORINと知り合って気がついたらスタッフぐるみで関係ない打ち上げまで一緒に出ちゃうくらい仲良くさせてもらってます。Awesome City Club10年続いてくれてありがと!」とメンバーとのエピソードもあかし、「PAKU」「なにやってもうまくいかない」「ビートDEトーヒ」などを披露しAwesome City Clubの10周年記念イベントの1番手という大役を大盛り上がりの中終わらせた。ライブの転換中にはAwesome City Clubの楽曲を数多くプロデュースしてきたESME MORIがDJでお客さんを楽しませ、続いて登場したのがフレデリック。大歓声の中迎えられ「煌舟」「Wake Me Up」と楽曲を披露し会場を沸かせ、MCでは「オーサム10周年おめでとう!フレデリック16年の歴史の中でであったのがオーサム。大阪のライブハウスで初めて対バンさせてもらってめちゃくちゃカッコいいやん!もっと早く出会いたかったと思ってたらその前に渋谷のLUSHってライブハウスでatagiさんがソロで出てる時にフレデリック対バンしてたと懐かしい話をさっきしてました。オーサムの10周年を祝いにフレデリックやってきました!最高のものにしましょう!」とAwesome City Clubの10周年を祝いつつ思い出エピソードも明かした。続く「オドループ」でフロアを踊らせ、「KITAKU BEATS」を披露しお祝いに華を添えてステージを後にした。すると、再びDJとして登場したESME MORIが徐々に会場の雰囲気を作りあげていく。最後に登場したのはAwesome City Club。この日一番の拍手に迎えられ「4月のマーチ」でライブスタート。「夏の午後はコバルト」「Life still goes on」と続けて多幸感溢れる楽曲で会場を沸かせた。MCでは「オーサム10周年迎えられました!ありがとうございます!」「meiyoくん、フレデリックは本当に仲良くさせてもらっていて、DJで盛り上げてもらったESME MORIくんもオーサムの曲をたくさんプロデュースしてくれてて、みんなと今日ライブを行えられて最高です!」「meiyoは実は私たちが昔お世話になっていたディレクターさんが今担当していて、そういった繋がりもあって胸がいっぱいになるイベントになりました!」そしてメジャーデビュー日と同日となる4月8日にリリースされた最新曲「STEP !」をライブで初演奏。たくさんの拍手で迎えられたアンコールでは1曲目に「勿忘」を2曲目に「Okey dokey」を披露し10周年のキックオフイベントを大盛況の中締めた。この日MCで発表された秋からのライブハウスツアー<Awesome Talks Live House Tour 2025-26>は台湾公演を含む9公演を実施予定。4月11日 22時より【Awesome VIP Club MEMBER先行(最良席・抽選)】と【オフィシャル先行(抽選)】の受付も開始された。デビュー10周年にちなんだ10作品連続リリース、さらにそれらの楽曲をリスナーへ届けに回る全国ツアー。Awesome City Clubは新たに生まれる10の作品と、ライブハウスという特別な場を通じてリスナー一人一人と向き合っていく。