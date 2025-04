気になるボディのゴワゴワや黒ずみに集中アプローチ！ペリカン石鹸「ボディ用石けん」

ペリカン石鹸は、韓国の伝統的な美容法でも知られる「あかすり」に注目し、あかすりした後のお肌のような「スベつる肌」を自宅にいながらも体験できる、ボディ用石けんを2025年4月1日(火)にリリースしました。

ペリカン石鹸「ボディ用石けん」

Price:550yen(in tax)

[商品番号]PAKASSP

[商品容量]80g

[全成分]

カリ含有石ケン素地、石ケン素地、水、パーム脂肪酸、パーム核脂肪酸、軽石、カオリン、イライト、合成フルオロフロゴパイト、酸化チタン、シリカ、セイヨウシロヤナギ樹皮エキス、乳酸、ナイアシンアミド、ツボクサ葉/茎エキス、シルク、アーモンド油、乳酸桿菌/乳発酵液(牛乳)、スクロース、グルコマンナン、酢酸セルロース、クエン酸、EDTA-4Na、エチドロン酸4Na、トコフェロール、グンジョウ、酸化鉄、酸化スズ、BG、香料

[販売チャネル]

ペリカン石鹸オフィシャルオンラインショップ、ドラッグストア、バラエティーショップ など

お肌の露出が増えるこれからの季節に、新発想の『Smoostone(スムーストーン) ボディ用あかすり石けん』がおすすめです。

■スクラブ感がイタ気持ちいい!ボディのゴワゴワや黒ずみ(*1)にアプローチする

『Smoostone ボディ用あかすり石けん』

近年ブームの韓国美容のなかでも、体験型美容として人気が高い、伝統的なボディケア「あかすり」。

肌の露出が増える夏シーズンに向けて、気になるボディのゴワゴワや黒ずみ(*1)に集中アプローチして、まるであかすりした後のお肌のような「スベつる肌」を目指したい!そんな発想から誕生した『Smoostone ボディ用あかすり石けん(以下 Smoostone)』。

「スベつる肌」を目指したい!そんな発想から誕生したボディ用せっけん

■角質を除去する、マグマピンクスクラブ(*2)配合!ボディを磨き上げる、

イタ気持ちいい感触を実現させた3つの成分

原料に使われている『ピンククレイ(*6)』

『Smoostone』のイタ気持ちいい感触は、3つの成分をオリジナルで配合した「マグマピンクスクラブ(*2)」由来です。

今までに『ペリカン石鹸』がリリースしたスクラブ石けんの中でも、屈指のストロングさを目指しました。

そのほか、かためのセルローススクラブ(*3)や、やわらかめのこんにゃくスクラブ(*4)も配合することで、「あかすり感覚でゴワゴワ磨く」こだわりの肌感触を実現しています。

(1) マグマ由来の軽石(*5)

ゴワゴワの角質を除去する軽石をパウダー状にして配合。

かかとのざらざらをこするときなどに使われる軽石を、やさしい形で原料に混ぜ込んでいます。

(2) ピンククレイ(*6)

毛穴汚れを吸着して洗浄するクレイ成分。

微細な粒子で、お肌にアプローチします。

その名の通りピンク色をした、大地のめぐみを感じるクレイです。

(3) 遠赤パウダー(*7)

皮ふのコンディショニング成分として配合。

お肌の環境を整えて、美肌に導きます。

■プラスαの成分で、もっとスベつるに!角質柔軟成分や整肌成分、保湿成分も配合

角質柔軟成分や整肌成分、保湿成分も配合!

『Smoostone』は、強めのスクラブ以外にも、洗い上がりもしっとりと保湿する、お肌のケア成分にもこだわっています。

角質柔軟成分として、2つの植物由来成分「セイヨウシロヤナギ樹皮エキス」「トウモロコシ由来の乳酸」を配合。

また、整肌成分として、健やかな肌を保つ「ナイアシンアミド」や、話題の成分「CICA(シカ)(*8)」をプラスしています。

さらに洗浄後の潤いをケアする保湿成分として、「シルクパウダー(*9)」「アーモンド油」「ミルク(*10)」「シュガー(*11)」を配合することで、より「スベつる肌」へと導きます。

■2WAYタイプ!ミルキーバニラの香りに包まれながら、

お肌にあわせて使い方もいろいろ

2WAYで使える!「ふわふわ泡でやさしく洗う毎日ケア」と、「直接なで洗いで集中ケア」

『Smoostone』は、2WAY仕様もうれしい特長です。

週に1〜2回のスペシャルケアとして、石けんを手に持って直接なで洗いすることで、気になる部分を、しっかりとスクラブ感を実感しながらお手入れできます。

毎日のボディケアには、ふわふわの泡でやさしく汚れを洗い流すのがおすすめ。

高気泡な石けん素地を使用しているため、豊かで滑らかな泡立ちが楽しめます。

*1 古い角質汚れ *2 *5〜7の原料の組み合わせのこと

*3 角質除去成分:酢酸セルロース *4 角質除去成分:グルコマンナン

*5 角質除去成分:軽石 *6 汚れ吸着成分:カオリン、イライト

*7 整肌成分:合成フルオロフロゴパイト、酸化チタン、シリカ

*8 ツボクサ葉/茎エキス *9 シルク

*10 乳酸桿菌(にゅうさんかんきん)/乳発酵液(牛乳) *11 スクロース

