『麻生専門学校グループ presents TGC KUMAMOTO 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION（以下：麻生専門学校グループ presents TGC 熊本 2025）』が2025年4月12日（土）にグランメッセ熊本にて開催され、ゆうちゃみが登場した。

『麻生専門学校グループ presents TGC KUMAMOTO 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』

ロングワンピースで抜群のスタイルを強調

ゆうちゃみは、オーバーチェックのロングワンピースでランウェイへ。斜めに合わさった両サイドのチェックが、女性らしいボディシルエットを強調。メリハリの整った抜群のスタイルを、さらにスラリと美しく演出していた。膝上近くまで深めのスリットが入っていて、ロングワンピースでも脚見せできる1枚。胸元は、細いストラップが入ることで上品な印象に。

屈託のない笑顔を見せるなど、ファンとの交流を楽しんでいたゆうちゃみ。客席からは、ペンライトを振りながら名前を呼ぶ声があちこちから聞こえていた。最後は、投げキッスでファンサ。ステージのトリを華やかに飾った。

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©麻生専門学校グループ presents TGC 熊本 2025

テーマは“Blooming Together”

『麻生専門学校グループ presents TGC 熊本 2025』のテーマは、“Blooming Together”（共に咲く未来）。

キービジュアルは、TGC地方開催において3回連続で起用されている人気イラストレーター・ABEchanによる描き下ろし。熊本の未来を担う無限の可能性を秘めた若者たちと、地域社会が一体となり、新たな価値が次々と生まれる空間「TGC熊本」から、共に咲き誇る熊本の“未来”の開花を力強く宣言する。

イベント概要

【麻生専門学校グループ presents TGC KUMAMOTO 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION（略称：麻生専門学校グループ presents TGC 熊本 2025）】

●日時

2025年4月12日（土） 開場12:00 開演13:30 終演18:30

●会場

グランメッセ熊本（〒861-2235 熊本県上益城郡益城町福富1010）

●ブランド

AND COUTURE、AULA AILA、AZUL BY MOUSSY、CALNAMUR、EMODA、LIP SERVICE、ubusuna、X-girl ※アルファベット順

●ゲストモデル

安⻫星来、池⽥美優、梅⽥みゆ（CUTIE STREET）、⼤峰ユリホ、岡崎紗絵、景井ひな、加藤ナナ、川⼝ゆりな、菊池⽇菜⼦、雑賀サクラ、さくら、せいら、⽴花琴未（CANDY TUNE）、⽥鍋梨々花、⽉⾜天⾳（FRUITS ZIPPER）、鶴嶋乃愛、中条あやみ、なごみ、那須ほほみ、新沼凛空、ねお、希空、野咲美優、林芽亜⾥、HITOMI（SAY MY NAME）、藤⽥ニコル、ブリッジマン遊七、古澤⾥紗（CUTIE STREET）、本⽥紗来、MINAMI、村上愛花、村川緋杏（CANDY TUNE）、村瀬紗英、ゆいちゃみ、ゆうちゃみ、莉⼦ ※50⾳順

●モデル

金澤亜美（僕が見たかった青空）、黒嵜菜々子、谷崎早耶（≠ME）、ののか、福山絢水、宮本愛結、吉本此那（僕が見たかった青空）、米澤りあ、りんか ※50音順

●ゲスト

小方蒼介、おかのやともか、柏木悠（超特急）、倉田瑛茉、駒木根葵汰、小宮璃央、しなこ、スザンヌ、高橋文哉、田中美久、とうあ、樋口幸平、BAEKSEUNG（EPEX）、ペルピンズ、本田響矢、松本仁、MU（EPEX）、村重杏奈、よしあき&ミチ 他 ※50音順

●メインアーティスト

ITZY、＆TEAM、CUTIE STREET、Toua、DOBERMAN INFINITY、Hi-Fi Un!corn、FRUITS ZIPPER、僕が⾒たかった⻘空、『ユイカ』 ※50⾳順

●MC

ウエンツ瑛⼠、中川安奈 ※50⾳順

●公式サイト

『麻生専門学校グループ presents TGC 熊本 2025』公式サイト