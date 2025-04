150ブース以上のワンちゃん関連グッズが並ぶわんわんマルシェも！メリケンわんだーパーク2025春

2025年5月2日(金)〜6日(火祝)、神戸メリケンパークにて、「わんわんマルシェ」「KC-1グランプリ」など複数のイベントが集結した「メリケンわんだーパーク2025春」を開催します。

メリケンわんだーパーク2025春

[開催概要]

開催期間:2025年5月2日(金)〜6日(火祝)

5月2日(金) 16:00〜21:00

港町神戸観光夜市(わんわんマルシェ・ハンドメイドEXPO・KC-1GP前夜祭・縁日)

5月3日(土祝) 10:00〜17:00

メリケンパーク五月祭・わんわんマルシェ・ハンドメイドEXPO・KC-1GP・縁日・ふわふわキッズランド

5月4日(日祝) 10:00〜17:00

メリケンパーク五月祭・わんわんマルシェ・ハンドメイドEXPO・KC-1GP・縁日・ふわふわキッズランド

5月5日(月祝) 10:00〜19:00

メリケンパーク五月祭・かみこす!・ハンドメイドEXPO・グルメサミット・縁日・ふわふわキッズランド

5月6日(火祝) 10:00〜17:00

メリケン市場・ハンドメイドEXPO・グルメサミット・縁日・ふわふわキッズランド・バブルボール

[各イベント概要]

【わんわんマルシェ】

開催期間:5月2日・3日・4日

150ブース以上のワンちゃん関連グッズ、フード、おやつなどが並ぶマーケット。

ここでしか買えないアイテムが多数!愛犬と一緒に写真を撮ったり、1日中楽しめるイベント。

【ハンドメイドEXPO】

開催期間:5月2日〜6日

ハンドメイド作家による雑貨・アクセサリー・洋服の販売や、子ども向けのワークショップが開催。

ここでしか手に入らない一点もののアイテムに出会える場所。

【第1回 KC-1グランプリ】

開催期間:5月2日〜4日

キッチンカーの総合力No.1を決定する「KC-1 GRANDPRX」に関西を代表する30台のキッチンカーが集結!「安心安全」「FOODクォリティ」「お客様満足度」の3つのポイントで競い合うグランプリ。

KC-1グランプリ 1

【KOBEメリケンパーク五月祭】

開催期間:5月3日・4日・5日

ストライダージャパン公式のキッズレース「ストライダーカップ」を開催。

(5月3日・4日)

※参加方法はエンジョイカップ公式サイトをチェック。

KOBEメリケンパーク五月祭 1

【グルメサミット】

開催期間:5月5日〜6日

メリケンわんだーパーク後半戦もキッチンカーが飲食エリアを盛り上げます!

各日20店舗以上の「美味いもん」が集結!

グルメサミット 1

【かみこす!】

開催期間:5月5日

神戸の人気コスプレサブカルイベント!

痛車展示、ステージパフォーマンスなど、アニメ好きやコスプレイヤーが楽しめるコンテンツが満載。

コスプレ参加・撮影パスの購入についてはかみこす!公式サイトをチェック。

かみこす! 1

【メリケン市場25】

開催期間:5月6日

アメリカ文化をテーマにした野外マーケット。

ファッション、雑貨、音楽、車両展示など、メリケンパークならではの雰囲気を楽しめる。

メリケン市場25

【どこでも縁日】

開催期間:5月2日〜6日

日本の縁日や台湾夜市のゲームを楽しめるエリア。

子どもも大人も賞品をゲットできる!

どこでも縁日 1

【ふわふわキッズランド】

開催期間:5月3日〜6日

子ども向けのエア遊具が登場!保護者向けの休憩スペースも完備。

ふわふわキッズランド 1

【バブルボール】

開催期間:5月6日

大きなエアボールの中に入り、芝生の上を転がるアクティビティ。

親子で楽しめる新スポーツ体験!

[イベント情報]

場所 : 神戸メリケンパーク特設会場

入場 : 無料

主催 : 神戸港”U”パークマネジメント共同事業体

企画 : 株式会社ゲイナーズ

協力 : 一般社団法人日本催事販売協会・日本フリーマーケット協会・

関西アトリエステージ・HKMエンタープライズ株式会社

制作 : わんわんマルシェ実行委員会、ハンドメイドEXPO実行委員会、

KC-1GP製作委員会、グルメサミット実行委員会、

ストライダーエンジョイカップ実行委員会、

かみこす!実行委員会、STAND MAG

