麒麟 田村裕登場！みんな大好き！！ペット王国2025「ペット大好き芸能人によるトークショー」

「みんな大好き!!ペット王国2025」を、5月3日(土・祝)・4日(日・祝)の2日間、京セラドーム大阪にて開催します!

みんな大好き!!ペット王国2025

日付 :2025年5月3日(土・祝)・5月4日(日・祝)

時間 :10:00〜17:00(入場は16:30まで)

場所 :京セラドーム大阪(大阪府大阪市西区千代崎3丁目中2-1)

入場料金:前売券・大人(中学生以上)1,700円・子供(3歳〜小学生)900円

当日券・大人(中学生以上)2,100円・子供(3歳〜小学生)1,300円

※前売券の販売は2025年5月2日(金)まで

※当日券の金額は当日窓口の料金。

下記チケット販売サイトでお求めの場合は100円引き。

※当日券は2025年5月3日(土・祝)0:00〜5月4日(日・祝)16:00

※ただし、当日窓口では16:30まで販売

主催 :エコートレーディンググループ・東映株式会社

特別協賛:コーナン商事株式会社

協賛 :ジェックス株式会社、ライオンペット株式会社、

コトブキ工芸株式会社、アイシア株式会社、

日本ヒルズ・コルゲート株式会社、株式会社ペティオ、

いなばペットフード株式会社、イースター株式会社

可愛いペットたちとの触れ合いはもちろん、最新のペットグッズやフードの展示、専門家によるセミナーなどペット愛好家にはたまらないコンテンツが盛りだくさん。

またペットを飼っていない方でも、犬、猫、小動物、爬虫類、観賞魚、鳥、昆虫とのふれあいコーナーや体験コーナーで、一日中楽しむことができます。

ペットやペット好きのご家族やお友達と一緒に笑顔あふれる特別な時間になること間違いなしです!

ペット大好き芸能人によるトークショー

ステージイベントとして、5月3日(土・祝)は日本テレビ番組「嗚呼!!みんなの動物園」に出演し保護犬「ひつじ」との共同生活が話題となった赤井英和・佳子夫妻、5月4日(日・祝)はトイプードルを飼っていて愛犬家の田村裕(麒麟)のお二組が登場!!

赤井英和・佳子夫妻

田村裕さん(麒麟)

◆2025年も魅力的なコンテンツが盛り沢山!!

毎年人気のフクロウカフェや鳥カフェ、キャットカフェに加えて、2025年は「ぶたさんふれあいコーナー」が新登場!!他にも新たなコンテンツとして「ペット王国マルシェ FOR DOG&CAT」を開催します。

人気ハンドメイド作家さんのかわいい犬グッズや猫グッズも購入できます。

ぶたさんふれあいコーナー

フクロウカフェ

えさやりコーナー

2025年のゴールデンウイークはペットを飼っている方も、そうでない方も大切な人と是非ペット王国へ遊びに行ってみてくださいね☆

「見る」「体験する」「ふれあう」「作る」「学ぶ」など、2025年も様々なコンテンツが楽しめます。

