抱きかかえられた分を持ち帰り！こんにゃくパーク『2025年GWイベント 新鮮キャベツ・ハクサイ・ダイコン　抱きかえ放題」

日程:2025年4月26日(土)〜5月6日(火・振休)

こんにゃくパークは、『2025年GWイベント』を開催。

期間中は、GWの新イベントとして参加費1000円「新鮮キャベツ・ハクサイ・ダイコン 抱きかかえ放題」、参加費無料の「こんにゃく積み上げ大会」、「地物新鮮野菜即売会」など、物価高でも楽しめるお得なチャレンジイベントを用意されています。

また、こんにゃくバイキングでは、こんにゃくパークオリジナルこんにゃく入りご飯、特製こんにゃくみそ汁の無料大試食会を実施します。

■GWイベント概要

(1)特別新企画「新鮮キャベツ・ハクサイ・ダイコン 抱きかえ放題」

新鮮野菜の総量30トン大放出!抱きかかえられた分をお持ち帰りいただけます。

・参加費:1000円(税込み)/回

・実施日:4月27日、29日、5月3日〜6日

(2)【無料】こんにゃくパーク恒例の「こんにゃく積み上げ大会」

参加費無料!5名ずつの対戦形式で制限時間内に板こんにゃくを積み上げた方にこんにゃくゼリーがプレゼントされます。

ご参加の方には参加賞を用意されています。

・実施日:4月27日、29日、5月3日〜6日

(3)地物新鮮野菜即売会

地場で収穫された新鮮な野菜をお手頃価格で販売します。

・実施日:5月3日〜6日

(4)【無料】こんにゃくパークオリジナルこんにゃく入りご飯、特製こんにゃくみそ汁の大試食大会!

・実施日:4月26日〜5月6日

(5)特売企画「シャインマスカットこんにゃくミニゼリー」大放出!

大人気商品を来場者全員に1個プレゼント!この機会にお試しください。

・実施日:4月26日〜5月6日

(6)こんにゃくパーク限定販売のオリジナルお菓子を試食販売会!

こんにゃくパークだけで販売しているバラエティーに富んだ

オリジナルお菓子を試食できるチャンスです!

試食商品:こんにゃくパーこんにゃく入メロンパン、

(新商品)こんにゃく入ぶどうパン、こんにゃくジャーキー、

こんにゃくおからチップス、ポテトチップス、こんにゃく入カステラ

・実施日:4月27日、29日、5月3日〜5月6日

■こんにゃくパークについて

こんにゃくが100年後も食べられるように、消費拡大を目指し2014年にオープンしたこんにゃくのテーマパークです。

工場見学、こんにゃくバイキング、こんにゃく手作り体験など、こんにゃくショップのほか、足湯や観覧車など子どもも大人も楽しめる施設づくりをしています。

<工場見学/無料>

歴史や雑学をパネルや映像で解説し、こんにゃくとゼリーの製造工程を見学できます。

<こんにゃくバイキング/無料>

こんにゃくラーメン、みそ田楽、こんにゃくバーベキューのほか、ゼリーやわらび餅風など、こんにゃくメニューを毎日15種類用意されています。

<こんにゃく&ゼリー詰め放題/有料>

こんにゃく、ミニゼリー、カップゼリー、パウチゼリーなど、各商品は日替わりです。

<こんにゃく手作り体験/有料>

手作りこんにゃくゼリーフルーツ体験コース、こんにゃくカラーマジック体験コース、手作りこんにゃく体験コースの3つのコースを用意されています。

