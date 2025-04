ブルボンは、個包装でひとくちサイズの焼菓子「アップルビスキュイ」を2025年4月15日(火)に新発売します。

ブルボン「アップルビスキュイ」

内容量 :8個

発売日 :2025年4月15日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限:8カ月

ブルボンは、個包装でひとくちサイズの焼菓子「アップルビスキュイ」を2025年4月15日(火)に新発売。

りんごの果肉が入ったフィリングをクッキーで包んで焼きあげています。

りんごの甘酸っぱさとバター香るクッキーの味わいを楽しめます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post バター香るクッキーの味わい!ブルボン「アップルビスキュイ」 appeared first on Dtimes.