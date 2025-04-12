JR東日本とJR北海道は、各新幹線や特急列車が50％引きとなるネット予約限定のお得なきっぷの販売を、きょう4月12日から順次開始した。

「新幹線eチケット（トクだ値スペシャル21）」は各新幹線の運賃と指定席特急料金が50％引きとなる。主な設定区間と発売額は、北海道・東北新幹線「はやぶさ」の東京〜新函館北斗駅間が11,770円（通常23,526円）、東京〜新青森駅間が8,730円（同17,470円）、東北新幹線「やまびこ」の東京〜盛岡駅間が7,140円（同14,290円）、東京〜仙台駅間が5,440円（同10,890円）、「なすの」の東京〜郡山駅間が4,060円（同8,140円）、秋田新幹線「こまち」の東京〜秋田駅間が8,900円（同17,820円）、山形新幹線「つばさ」の東京〜山形駅間が5,610円（同11,250円）、上越新幹線「とき」の東京〜新潟駅間が5,280円（同10,560円）、「たにがわ」の東京〜越後湯沢駅間が3,290円（同6,590円）、北陸新幹線「あさま」の東京〜長野駅間が4,060円（同8,140円）。

「特急トクだ値スペシャル21」は対象列車の運賃と指定席特急料金が50％引きとなる。主な設定区間と発売額は、「スペーシア日光・日光・きぬがわ」の新宿〜東武日光駅間が2,040円（通常4,090円）、「いなほ」の新潟〜酒田駅間が2,680円（同5,370円）、「しらゆき」の新潟〜上越妙高駅間が2,650円（同5,320円）。

「在来線チケットレス特急券（トク割）」は対象列車の指定席特急料金が50％引きとなる。主な設定区間と発売額は、「あずさ」の新宿〜松本駅間と「ひたち」の上野〜いわき駅間が1,270円（通常2,550円）、「踊り子」の東京〜熱海駅間と「わかしお」の東京〜安房鴨川駅間、「しおさい」の東京〜銚子駅間が790円（同1,580円）、「草津・四万」の上野〜長野原草津口駅間と「（スーパー）つがる」の秋田〜青森駅間が1,140円（同2,290円）。利用時は乗車券が別途必要となる。

いずれも設定期間は5月12日から30日まで。発売期間は乗車日の1か月前午前10時から、21日前の午後11時50分まで。「在来線チケットレス特急券（トク割）」は列車の所定出発時刻まで。発売開始日の7日前の午後2時から事前予約が可能。ネット予約サービス「えきねっと」でのみ取り扱う。