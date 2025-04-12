¹â°Â¤¬½Õ½ä¶È¹çÎ®¡¢²Æ¾ì½ê¤Ø°ÕÍß¡¡½Õ¾ì½ê¤ÇÍ¥¾¡Æ±ÅÀ¤Î12¾¡
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î½Õ½ä¶È¤Ï12Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½Õ¾ì½ê¤ÇÍ¥¾¡Æ±ÅÀ¤Î12¾¡¤òµó¤²¡¢½ä¶È¤òµÞÀ¹øÄË¾É¤ÇµÙ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¸µÂç´Ø¤Î¹â°Â¤¬¹çÎ®¤·¤¿¡£»°ÌòÉüµ¢¤¬³Î¼Â¤Ê²Æ¾ì½ê¡Ê5·î11Æü½éÆü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ë¸þ¤±¡Ö¾ì½ê¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ºÂ®¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡½éÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤ÆÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï½Õ¾ì½ê¤¬9ÅÙÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£Åö½é¤Ï2·å¾¡Íø¤È»°ÌòÉüµ¢¤¬ÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Í¥¾¡¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¡£²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ËÜÍè¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÃ£À®¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤ë¡£
¡¡¡ÖÄË¤¤¤È¤³¤í¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£5·î¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁêËÐ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£