俳優、シンガーソングライターの宮世琉弥(みやせ・りゅうび)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 宮世LOCKS!」(毎週水曜23:08頃〜)。4月2日(水)の放送では、2年目を迎える宮世LOCKS!で今後やりたいことを語り、みんなが“美しい”と思う感性を学んでいく「美」の授業(放送)をおこないました。

パーソナリティの宮世琉弥

私が美しいと思うものは“焚き火”です! 私はよく家族とキャンプに行って、夜に焚き火をします! 夜の静かな自然のなか、ぱちぱち音を立てながら揺れている火を見ていると、とても癒されるし、嫌なことなども忘れられて幸せな気持ちになれます!(15歳)宮世:焚き火、いいですよ。僕にも思い出があって、実は小学生の頃、海外の人とキャンプに何日間か泊まりに行くキャンペーンに応募して当たったことがあるんですよ。担当してくれた人がライアン先生で、めちゃくちゃ気に入られて、「Hey, Ryubi!My name is Ryan」、「Ryan, Hey!」みたいな。小学3年生ぐらいの俺がライアンと焚き火で手をつないで、「キャンプファイヤーうぇーい!」みたいなことをやっていました!私の「美」は、家で飼っている“シマリス”です! 何をしていてもかわいくて、愛おしいシマリスに美しさを感じています。背中に入っている5本の線は個体によってバラバラなのがまた美しいと感じます! でも、シマリスは噛むと痛いです。話は変わりますが、「顔好き」4回見ました!顔好きは何回みてもドキドキするので心臓が持ちません(笑)。(16歳)宮世:(生徒が送ってくれた写真を見ながら)本当にリス飼ってんだ!? かわいい! 珍しいの飼ってるね〜! 俺はモモンガ飼ってるけどね(笑)!「顔好き」4回もありがとうございます! シマリスと観に行ったのかな。たしかに、シマリスも“美”ですね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55番組Webサイト: https://www.tfm.co.jp/lock/