¡Ú¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡ÛÃæÆü¡¢10°ÂÂÇ9ÆÀÅÀ¤Ç¹Åç¤Ë²÷¾¡¡ªßÀ¾Çµ²ð¤¬2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¡¢»°±º¿ð¼ù¤Ï6²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê
¡¡12Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×Í³±§Îý½¬¾ì¤Ç¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¢ÂÐ¹ÅçÀï¡£ÃæÆü¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï»°±º¿ð¼ù¡¢ÂÐ¤¹¤ë¹Åç¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¾ï×¢±©ÌéÅÍ¡£
¡¡ÃæÆü¤Ï1²óÉ½¡¢¹Åç¤ÎÀèÈ¯¡¦¾ï×¢¤òÁá¡¹¤È¹¶Î¬¡£»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿ÈøÅÄ¹ä¼ù¤òÆóÎÝ¤ËÃÖ¤¡¢ÄÅÅÄ·¼»Ë¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£¤µ¤é¤ËÆó»à»°ÎÝ¤«¤é¡¢±»ô¹Ò¾ç¤âÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Á1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£Â³¤¯Àî±ÛÀ¿»Ê¤ÏÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£¹¬Àè¤è¤¯3ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¡£
¡¡3²óÉ½¡¢ÄÅÅÄ·¼»Ë¡¢Àî¾åÍý°Î¤Î»Íµå¤Ê¤É¤Ç°ì»à°ì¡¦»°ÎÝ¤È¤·¡¢±»ô¹Ò¾ç¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò°ï¤é¤¹´Ö¤Ë»°ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¤·1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£4ÂÐ0¤È¤·¤¿¡£
¡¡5²óÉ½¡¢Àî¾åÍý°Î¤Î»Íµå¤Ê¤É¤Ç°ì»à°ìÎÝ¤È¤·¡¢ÀÐÀî¹·Ìï¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£¥ê¡¼¥É¤ò5ÅÀ¤È¤·¤¿¡£
¡¡7²óÉ½¡¢¥â¥Ë¥¨¥ë¤Î°ÂÂÇ¤Ê¤É¤Ç°ì»àËþÎÝ¤È¤·¡¢ÆüÅÏÆµ±¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£Â³¤¯ßÀ¾Çµ²ð¤âÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á2ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£¤µ¤é¤ËÈøÅÄ¹ä¼ù¤Î»Íµå¤Ç°ì»àËþÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÄÅÅÄ·¼»Ë¤¬²¡¤·½Ð¤·¤Î»Íµå¤òÁª¤Ó¤µ¤é¤Ë1ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤ë¡£ÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶¤Ç9ÂÐ0¤È¤·¤¿¡£
¡¡»°±º¤Ï6²ó98µå¡¢3°ÂÂÇ¡¢4Ã¥»°¿¶¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£7²óÎ¢¤«¤é¤Ï2ÈÖ¼ê¡¦¶áÆ£Î÷¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¸åÂ³¤òÃÇ¤ÁÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤³¤Î²ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡8²óÎ¢¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë3ÈÖ¼ê¤Îº¬Èø¹·¤¬¾å¤¬¤ë¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¸åÂ³¤òÃÇ¤ÁÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤³¤Î²ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡9ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²óÎ¢¡¢4ÈÖ¼ê¤Î¥¦¥©¥ë¥¿¡¼¥º¤¬ÅÐÈÄ¡£ÃæÂ¼µ®¹À¡¢ÃçÅÄÐÒ¿Î¡¢ÃæÂ¼·ò¿Í¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÆü¤Ï¹Åç¤Ë9ÂÐ0¤Ç´°¾¡¤·¤¿¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥Ç¡¼¥¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄó¶¡¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¼«Æ°À¸À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹