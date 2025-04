グレーのニットで頰づえをつき…

80年代から90年代を代表するシンガー・ソングライターの浜田麻里(62)がSNSを更新。その近影に注目が集まっている。

「浜田麻里ファンクラブMari-Family会報vol.188は明日の発送を予定しております」として、会報発送を告知するとともに、グレーのニットから肩がのぞき、頰づえをつきカメラ目線の写真を紹介した。

SNSでは「高校時代からファンで今でも良く聴きます」「ときどき無性に聴きたくなる」「パンチラロックの女王とか学園祭の女性とか呼ばれてたけど歌唱力はマジでスゴい」「マジで時が止まってる」「ジャパメタの元祖クイーン」「還暦だと!?」などの声が寄せられた。

89年「Return to Myself 〜しない、しない、ナツ。」が大ヒット

キャプション

浜田麻里は1983年にメジャーデビュー。88年には「Heart and Soul」がNHKのソウル五輪のテーマソングとなり大ヒット。89年の「Return to Myself 〜しない、しない、ナツ。」はメガヒットを記録した。一昨年はデビュー40周年ツアーを開催。現在も精力的にライブを開催している。