¡Úºå¿ÀÌÆÇÏ£Ó¡Û³Ê¾åÄ©Àï¤Î£¹ÈÖ¿Íµ¤¥µ¥Õ¥£¥é¤¬ºùÉñ¤¦¿ÎÀî¤ÇÎÉ·ì³«²Ö¤Î½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¡¡¾¾»³¡Ö¹¯ÂÀ¤µ¤ó¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¡Öºå¿ÀÌÆÇÏ£Ó¡¦£Ç£²¡×¡Ê£±£²Æü¡¢ºå¿À¡Ë
¡¡£¹ÈÖ¿Íµ¤¤ÎÉúÊ¼¥µ¥Õ¥£¥é¡ÊÌÆ£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÃÓÅº¡Ë¤¬¡¢³Ê¾åÄ©Àï¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¹¥È¯¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¥¹¥Ã¤È£²ÈÖ¼ê¤Ø¡£È´·²¤Î¼ê±þ¤¨¤ÇÄ¾Àþ¤Ë¸þ¤¯¤È¡¢µÓ¿§¤Ï¿ê¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥°¥ó¥°¥óµÓ¤ò¿¤Ð¤·¡¢¥¢¥ë¥¸¡¼¥Ì¤ÎÌÔÄÉ¤òÉ¡º¹¤Ç¤·¤Î¤®ÀÚ¤Ã¤¿¡£Á´·»¤ËÄ«ÆüÇÕ£Æ£Ó¤Ê¤É¤ò´Þ¤à½Å¾Þ£´¾¡¤Î¥µ¥ê¥ª¥¹¡¢È¾»Ð¤Ë¤ÏÉÜÃæÌÆÇÏ£ÓÇÆ¼Ô¤Ç£²£°Ç¯ÍÇÏµÇ°£²Ãå¤Î¥µ¥é¥¥¢¤¬¤¤¤ë·ìÅý¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤£³Æ¬ÌÜ¤Î½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££²Ãå¤Ë£³ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢¥ë¥¸¡¼¥Ì¡¢£³Ãå¤Ë£¸ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥é¥ô¥¡¥ó¥À¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï£±Ê¬£³£²ÉÃ£¸¡ÊÎÉ¡Ë¡££³Ï¢Ã±¤Ï£³£¶Ëü£²£´£°£°±ß¡£
¡¡¾¾»³¤Ï¡Ö¼ê±þ¤¨¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Á°Áö¤Ç¾è¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¿¤á¤ë¤è¤ê¤âÄ¹¤¯¤¤¤¤µÓ¤ò»È¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶¥ÇÏ¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈµÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÍýÁÛ¤Î·Á¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÁêËÀ¤ÎÊ³Æ®¤Ë´¶¼Õ¡£¡ÖÇÏ¤ÏËÜÅö¤ËÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£·»»Ð¤âÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏºòÇ¯£´·î£±£°Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æ£²¬¹¯ÂÀ¸µµ³¼ê¤òÄÉÅé¤·¡¢Ê¡Åç¡¢Ãæ»³¡¢ºå¿À¤Î³Æ¶¥ÇÏ¾ì¤ÇÍ»Ö¤Îµ³¼ê¤¿¤Á¤¬¹¯ÂÀ¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ê¥Ü¥ó¤òÃåÍÑ¤·¤Æµ³¾è¡£¸ø»ä¤È¤â¤ËÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¸åÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë¾¾»³¤Ï¡Ö¹¯ÂÀ¤µ¤ó¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Å·¹ñ¤ÎÀèÇÚ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£