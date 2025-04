≠MEが、4月30日発売の両A面シングルより「モブノデレラ」のミュージックビデオを公開した。シングルの各ジャケット、および新アーティスト写真もあわせて公開されている。先日3月25日(火)には両A面もう1つの表題曲「神様の言うとーり!」も解禁された≠ME。今回の「モブノデレラ」では、聞き慣れないタイトルワードに「物語の最後に報われるシンデレラとは違い、決して主人公にはなれないその他大勢の役名の無い“モブ”として生きている私、そして誰もが持つ孤独感や絶望」を表している。

10th両A面シングル「モブノデレラ/神様の言うとーり!」



2025年4月30日(水)発売■Type AKIZM-817〜8MAXI+DVD ¥1,800(税抜価格 ¥1,636)CDM1.モブノデレラM2.神様の言うとーり!M3.タイトル未定M4.モブノデレラ off vocal ver.M5.神様の言うとーり! off vocal ver.M6.タイトル未定 off vocal ver.DVD 特典映像イコノイジョイ大感謝祭 2024 〜ノイミー学園祭封入特典 ※初回プレス分のみ封入◆応募抽選シリアルナンバー券A封入■Type BKIZM-819〜20MAXI+DVD ¥1,800(税抜価格 ¥1,636)CDM1.モブノデレラM2.神様の言うとーり!M3.タイトル未定M4.モブノデレラ off vocal ver.M5.神様の言うとーり! off vocal ver.M6.タイトル未定 off vocal ver.DVD 特典映像ノイミー学園 修学旅行in沖縄 〜前編封入特典 ※初回プレス分のみ封入◆応募抽選シリアルナンバー券B封入◆≠ME 生写真1種ランダム封入(全12種)■Type CKIZM-821〜2MAXI+DVD ¥1,800(税抜価格 ¥1,636)CDM1.モブノデレラM2.神様の言うとーり!M3.タイトル未定M4.モブノデレラ off vocal ver.M5.神様の言うとーり! off vocal ver.M6.タイトル未定 off vocal ver.DVD 特典映像ノイミー学園 修学旅行in沖縄 〜後編封入特典 ※初回プレス分のみ封入◆応募抽選シリアルナンバー券A封入■ノイミー盤(web販売のみ)NMAX-1441CD only ¥1,100(税抜価格 ¥1,000)CDM1.モブノデレラM2.神様の言うとーり!M3.タイトル未定M4.モブノデレラ off vocal ver.M5.神様の言うとーり! off vocal ver.M6.タイトル未定 off vocal ver.【キャラアニ】≠MEノイミー盤抽選サイトにて予約者優先限定販売https://not-equal-me.chara-ani.com/