◆Hi-Fi Un!corn、YOASOBI「アイドル」で心掴む

【モデルプレス=2025/04/12】日韓混合バンドのHi-Fi Un!corn(ハイファイ ユニコーン)が4月12日、グランメッセ熊本で開催された「麻生専門学校グループ presents TGC KUMAMOTO 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。日韓合同アイドルボーイズバンド結成プロジェクト『THE IDOL BAND:BOY’s BATTLE』で優勝し、デビューしたHi-Fi Un!corn。YOASOBI「アイドル」のカバーからスタートし、難易度の高い楽曲も歌いこなして観客の心を掴んだ。

◆「TGC熊本2025」テーマは「Blooming Together」

◆Hi-Fi Un!cornセットリスト

熊本県出身のFUKUSHIMA SHUTOは、地元凱旋に「大好きな地元熊本でこうしてライブすることができて本当に嬉しいです!」と笑顔。オリジナル曲の「Left or Right」「Stay With You」で盛り上げると、会場からは大きな歓声が上がっていた。TGCによる地方創生プロジェクトの一環として2年連続で熊本にて開催。「Blooming Together(共に咲く未来)」をテーマに、若者たちと地域社会が一体となるステージなどを展開する。中条あやみ、池田美優、藤田ニコル、なごみ、希空らモデルのほか、高橋文哉や本田響矢といったゲストが登場。ITZY(イッチ)、&TEAM(エンティーム)、FRUITS ZIPPER(フルーツジッパー)らアーティストもステージを彩る。(modelpress編集部)M1.アイドル(YOASOBI)COVERM2. Left or RightM3. Stay With You【Not Sponsored 記事】