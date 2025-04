ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、カレッジ風の刺繍がレトロでおしゃれな、ディズニーデザイン「刺繍ビッグロゴプルオーバー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「刺繍ビッグロゴプルオーバー」

© Disney

価格:4,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

後ろ:前より少し丈長

生地:<カットソー>綿100%(裏毛)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

フロントのビッグロゴ刺繍が目をひくデザインのプルオーバー。

シンプルなのに存在感のあるデザインで、デニムコーデにぴったりです!

ドロップショルダーで肩まわりもラクチン◎

デザインは「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」の2種類がラインナップ。

ミッキーマウス

© Disney

「ミッキーマウス」デザインのプルオーバー。

白×黒のモノトーンが大人っぽくて素敵!

© Disney

大きなロゴの下には「ミッキーマウス」の刺繍をオン☆

にっこりと笑う「ミッキーマウス」の横顔がかわいさ満点です。

ミニーマウス

© Disney

「ミニーマウス」デザインのプルオーバー。

コーディネートのアクセントにもなる、明るめのグリーンがとっても爽やか!

© Disney

刺繍は白で施されています。

長いまつ毛が目をひく「ミニーマウス」のお顔はレトロなタッチで表現。

ロゴのフォントもとってもユニーク☆

© Disney

それぞれ後ろは無地のシンプルなデザインで。

後ろ身頃の長いラウンドデザインがポイントです。

<素材アップ>

身生地は綿100%裏毛素材で肌寒い日にもぴったり。

さらに軽くてゴワゴワしないので、インで着てもOKです。

1枚あるとロングシーズン活躍しそう。

カレッジ風の刺繍がレトロでおしゃれな、ディズニーデザイン「刺繍ビッグロゴプルオーバー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post レトロかわいいミッキー・ミニー!ベルメゾン ディズニー「刺繍ビッグロゴプルオーバー」 appeared first on Dtimes.