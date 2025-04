セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2025年4月11日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ベイマックス」 マスコット キューティVer.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ベイマックス」 マスコット キューティVer.

登場時期:2025年4月11日より順次

サイズ:全長約14×5×12cm

種類:全4種(座り、手振り、ベイマックス2.0、立ち)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

とってもキューティな「ベイマックス」のマスコットがセガプライズから登場。

全部で4種類のマスコットがラインナップされ、どの姿も愛らしさ満点☆

コロンとしたフォルムにチャーミングな表情の「ベイマックス」を、バッグやポーチなどにつけて一緒におでかけすることもできます。

ベイマックス 座り

ちょこんと座っている「ベイマックス」のマスコット。

顔だけ横を向いているポーズがユニークでかわいい☆

ベイマックス 手振り

こちらに向かって手を振っている「ベイマックス」のマスコット。

ぬい撮りをしやすいポージングなので、一緒のおでかけもより楽しめそうです!

ベイマックス ベイマックス2.0

パワードスーツを着用した「ベイマックス2.0」のマスコット。

戦闘モードでカッコイイ姿の「ベイマックス2.0」は存在感も抜群です☆

ベイマックス 立ち

立ち姿をデザインした「ベイマックス」のマスコット。

思わずぎゅーっとしたくなる、ふわふわのボディにほっこり癒やされます。

コンパクトな手のひらサイズに仕上げられた「ベイマックス」のマスコット。

セガプライズの「ベイマックス」 マスコット キューティVer.は、2025年4月11日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post パワードスーツを着用した姿も!セガプライズ ディズニー「ベイマックス」 マスコット キューティVer. appeared first on Dtimes.