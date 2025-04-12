ÁíÅý»ðÌäµ¡´ØÈë½ñÄ¹¤Î¸µÈë½ñ¡¢Ãæ¹ñ¤Ø¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤Îµ¿¤¤¤Ç¹´Â«¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÁíÅý»ðÌäµ¡´Ø¡¦¹ñ²È°ÂÁ´²ñµÄ¤Î¸âü¡ÒÙ¡Ê¤´¤·¤ç¤¦¤·¤ç¤¦¡ËÈë½ñÄ¹¤¬³°¸òÉôÄ¹¡Ê³°Áê¡Ë¤À¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÈë½ñ¤ÎÃË¤Ë¡¢À¯ÉÜ´ØÏ¢¤Î¾ðÊó¤òÃæ¹ñ¤ËÎ®½Ð¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÂæÏÑÂæËÌÃÏÊý¸¡»¡½ð¡ÊÃÏ¸¡¡Ë¤Ï11Æü¡¢ºÛÈ½½ê¤ËÃË¤Î¸ûÎ±¤ò¿½¤·Î©¤Æ¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤¿¡£
ÃË¤ÏÃæ¹ñ¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¸µÌ±¿ÊÅÞ¿¦°÷2¿Í¤òÄÌ¤¸¡¢ÁíÅýÉÜ¤ÎÁíÅý»öÌ³½ê¤Ë¸ÜÌä¿¦¤È¤·¤ÆÇ¤ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊÌ¤ÎÃË¤È¶¦¤Ë¡¢ÁíÅý¤äÉûÁíÅý¤Î³°Í·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¡Ì©¤òÃµ¤ê¡¢¼ý½¸¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÏ¸¡¤Ï¸ÜÌä¿¦¤À¤Ã¤¿ÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍêÀ¶ÆÁ¡Ê¤é¤¤¤»¤¤¤È¤¯¡ËÁíÅý¤¬ÉûÁíÅý¤À¤Ã¤¿2023Ç¯¡¢ÆîÊÆ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Î¥Ú¥Ë¥ãÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¼°½ÐÀÊ¤Î¤¿¤áÆ±¹ñ¤òË¬Ìä¤·¤¿ºÝ¡¢ÌÌ²ñ¼Ô¤Î¥ê¥¹¥È¤ä½ÉÇñÀè¡¢¿©»ö¾ì½ê¡¢Åë¾è¤¹¤ë¹Ò¶õÊØ¤Î»þ¹ï¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÏ³¤¨¤¤¤µ¤»¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£ÁÜºº¤Î·ë²Ì¡¢¸µÈë½ñ¤ÎÃË¤Î·ùµ¿¤â½ÅÂç¤À¤È¤·¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¸å¤Ë¸ûÎ±¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¯ÉÜµ¡´Ø¡¦¹ñ²ñ¤Ë¶á¤¤´Ø·¸¼Ô¤Î¥¹¥Ñ¥¤¹Ô°Ù¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Þâ¼â堃¡Ê¤æ¤¦¤·¤ã¤¯¤³¤ó¡ËÁ°Î©Ë¡±¡Ä¹¡Ê¹ñ²ñµÄÄ¹¡Ë»öÌ³½ê¤Î¸µÈë½ñ¤â¡¢³¤³°¤ÇÃæ¹ñ¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¤«¤é¸½¶â¤ä²¾ÁÛÄÌ²ß¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢Î©Ë¡±¡¡Ê¹ñ²ñ¡Ë¤Îµ¡Ì©»ñÎÁ¤òÃæ¹ñÂ¦¤ËÄó¶¡¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÜºº¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¼Õ¹¬²¸¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
ÃË¤ÏÃæ¹ñ¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¸µÌ±¿ÊÅÞ¿¦°÷2¿Í¤òÄÌ¤¸¡¢ÁíÅýÉÜ¤ÎÁíÅý»öÌ³½ê¤Ë¸ÜÌä¿¦¤È¤·¤ÆÇ¤ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊÌ¤ÎÃË¤È¶¦¤Ë¡¢ÁíÅý¤äÉûÁíÅý¤Î³°Í·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¡Ì©¤òÃµ¤ê¡¢¼ý½¸¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À¯ÉÜµ¡´Ø¡¦¹ñ²ñ¤Ë¶á¤¤´Ø·¸¼Ô¤Î¥¹¥Ñ¥¤¹Ô°Ù¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Þâ¼â堃¡Ê¤æ¤¦¤·¤ã¤¯¤³¤ó¡ËÁ°Î©Ë¡±¡Ä¹¡Ê¹ñ²ñµÄÄ¹¡Ë»öÌ³½ê¤Î¸µÈë½ñ¤â¡¢³¤³°¤ÇÃæ¹ñ¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¤«¤é¸½¶â¤ä²¾ÁÛÄÌ²ß¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢Î©Ë¡±¡¡Ê¹ñ²ñ¡Ë¤Îµ¡Ì©»ñÎÁ¤òÃæ¹ñÂ¦¤ËÄó¶¡¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÜºº¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¼Õ¹¬²¸¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë