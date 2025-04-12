°ËÃ£¤ß¤¤ª¡¡¡Ö¹¥´¶ÅÙ¥¤¥Ü¥¤¥Î¥·¥·¡×¡Ö¿ÍÌÌ¥³¥í¥Ã¥±¡×¥µ¥ó¥É¤ò¥¤¥¸¥Ã¤¿¥¢¥ó¥¬ÅÄÃæ¤ò½±·â¡¡¡ÖÇØ¹ü¤òÀÞ¤ê¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡×¤Î°ËÃ£¤ß¤¤ª¡Ê50¡Ë¤¬12Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥ºÅÄÃæÂî»Ö¡Ê49¡Ë¤ò½±·â¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Ö¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¡×¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ê¹¥´¶ÅÙ¥¤¥Ü¥¤¥Î¥·¥·¤¬¤è¤ª¡¢³¹Êâ¤¥í¥±¤ÎºÇÃæ¤Ë¿å¤«¤±¤ÆµÜ¾ë¤Î»³¤ØÊÖ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î°¸ý¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¥³¥í¥Ã¥±¹¥¤¤Î°ËÃ£¤ò¡Ö¿ÍÌÌ¥³¥í¥Ã¥±¡×¤È¥¤¥¸¥Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ËÃ£¤Ï¡ÖÅÄÃæ·¯¤¬¡¢ËÍ¤é¤Î¤³¤È¤ò¡È¹¥´¶ÅÙ¥¤¥Ü¥¤¥Î¥·¥·¡É¤À¤ÈÇÍÅÝ¤·¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç1²ó¡¢ËÍ¤¬ÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤Ç²ñ¤Ã¤¿»þ¤ËÇØ¹ü¤òÀÞ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Î´Ö¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤â¡¢º£ÅÙ¤Ï»ä¤Î¤³¤È¤ò¡È¿ÍÌÌ¥³¥í¥Ã¥±¤¢¤ÎÌîÏº¡É¡È¥³¥í¥Ã¥±¤Ë¤á¤¬¤Í¤«¤±¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤è¡É¤ÈÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤¤Î¤¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ëÅÄÃæ¤òÈ¯¸«¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï½±·â¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡Ö¤Þ¤¸¤ÊÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»Ãæ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡ÖÁ´Á³¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ã¤¹¤è¡×¤Èµö²Ä¤¬²¼¤ê¤¿¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤é²¿¤â¸À¤ï¤ºÆþ¤Ã¤Æ¡£¡È¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥ºÅÄÃæ¡¢Î©¤¿¤ó¤«¤¤¡É¤È¡£ËÍ¤¬ÇØ¹ü¤òÀÞ¤ê¡¢¡ÊÁêÊý¤Î¡ËÉÙß·¤¬¼ó¤ò¹Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤ÇÈà¤Ï»à¤Ë¤Þ¤·¤¿¡£¿¿¤ÃÆó¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼ó¤â¤´¤í¤ó¤ÈÍî¤Á¤Æ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ÆÇú¾Ð¤µ¤»¤¿°ËÃ£¡£
¡¡ÅÄÃæ¤ÎÁêÊý¡¦»³º¬ÎÉ¸²¤Ë¤Ï¤Þ¤À²ñ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡Ö¸«¤Ä¤±¼¡Âè¡¢ÀÞ¤ê¤Þ¡¼¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£