髪の悩みとはもうおさらば！「uka」新ヘアスタイリングシリーズから、自分にぴったりのアイテムを見つけちゃお

uka(ウカ) 」から、新商品「uka LOVE YOUR HAIR STYLING SERIES(uka ラブユア ヘアスタイリング シリーズ)」が登場。髪の悩みをなくしたり、活かしたりできる、ヘアミルクやワックスなどがお目見えします。4月15日(火)の全国発売に先駆け、一部アイテムが会員限定で先行販売されているので、気になる方はぜひチェックしてみて。自分の髪を愛せるようになる「uka」の新商品

クセや広がりなど、髪の悩みって尽きないものですよね。ukaの新商品は、そんな自分の髪の悩みを活かしたり、原因をなくしたりすることで愛せるようになる、6種類のヘアスタイリングシリーズです。ボサボサやペチャンコ、ギシギシなど、悩みの原因をネーミングにしたことで選びやすいのもポイントですよ。また、使い続けることで髪と地肌を健やかにしながら、伊豆と地球の自然環境を回復へと導くという「uka IZU Shampoo & Conditioner」に配合された成分が、このスタイリングシリーズにもin。香りも同じで、ヒノキやローズなどをメインとして天然香料のみを使用した、伊豆の雨・土・森・海を思わせる香りなのだとか。先行販売されているのは、バーム・ワックス・ミルク・ミスト・オイルの5商品です。悩み別に作られたアイテムで、ぴったりのスタイリング剤が見つかる!「uka hair wax glossy nuance」がリニューアルされた「uka LOVE YOUR MOSAMOSA HAIR rich balm for coarse hair(モサモサヘア リッチバーム)」(28g:税込2640円)は、シリーズの中で一番重たい質感のヘアバーム。量が多く広がりやすい髪をボリュームダウンさせ、ウェット感をキープしてくれるそう。タイトなまとめ髪だけでなく、ヘアアレンジ前の下地としても◎ 保湿力が高いため、ハイダメージの方にもぴったりですよ。簡単に洗い流しやすい設計なのもうれしいですね。ふにゃっとした、柔らかくボリュームが出にくい髪にもみ込むだけで、簡単に立体感が生まれる「uka LOVE YOUR FUNYAFUNYA HAIR texturizing wax for flat & fine hair(フニャフニャヘア スタイリングワックス)」(28g:税込2640円)。ベタつきにくい軽やかな質感なのに、束感や立体感を長持ちさせるキープ力が抜群で、思いのままにスタイリングが叶いそう!こちらは、「uka hair wax playful move」のリニューアル品です。ミルクタイプで扱いやすい「uka LOVE YOUR BOSABOSA HAIR moisturizing milk for frizzy hair(ボサボサヘア ヴェールミルク)」(50mL:税込2420円)は、ボサボサヘアに潤いやまとまり、ツヤをプラス。「uka multi daily serum」のリニューアルによりケア効果がアップし、髪のきしみ改善や潤いが持続するといいます。程よい保湿力があるため、ヘアドライ後だけでなくドライ前のお手入れにもぴったり!スタイリング剤がうまくつけられないなど苦手意識のある方でも使いやすいそうなので、ぜひ試してみて。「uka serum water flex volume」がリニューアルされた「uka LOVE YOUR PECHANKO HAIR volumizing mist for thin hair(ペチャンコヘア ボリュームミスト)」(60mL:税込2420円)は、ペタッとした髪の根元をふんわりと立ち上げ、ハリ・コシをキープするミスト。スプレーして髪をもみ込むだけで、ふんわりとやわらかに髪が立ち上がり、根元がつぶれてきたら、もみ直すだけで何度でもスタイリングしたてのシルエットが復活しますよ。つむじや前髪が割れやすい方、湿気や汗の影響を受けやすい方におすすめです。ギシギシヘアのパサつきや広がりをおさえ、毛先にツヤと潤いを与える「uka LOVE YOUR GISHIGISHI HAIR nourishing oil for dry & brittle hair(ギシギシヘア スタイリングオイル)」(50mL:税込2970円)。こなれ感のあるウェット質感を、1日中キープしてくれるみたい。スタイリング後に手に残ったオイルは、伸ばして手の保湿にも使えます。パサパサヘアにツヤを与える「uka LOVE YOUR PASAPASA HAIR shine spray for dull hair(パサパサヘア オイルスプレー)」(40g:税込2530円)は、直接手にオイルが付かないスプレータイプなのが便利。ミスト状で均一に広がるため、通常のヘアオイルよりもベタッとし過ぎず軽い質感で、細い髪や軟毛でも使いやすいですよ。こちらのみ、6月上旬に発売予定なので注意してくださいね。2個以上購入するとポーチがもらえるかも!会員限定で、スタイリングシリーズを2個以上購入すると、オリジナルのメッシュポーチがもらえるそう。持ち運びしやすい大きさのスタイリングアイテムをポーチに入れれば、仕事の休憩中や出先でのお直しもサッとできますよ。uka公式オンラインストア、ukaサロン、ukaストアが対象なので、なくなる前にぜひゲットして。髪の悩みをなくしてスタイリングを楽しも一生付き合っていく髪だからこそ、クセを活かしたり、少しでも悩みを減らしたりできるのが一番ですよね。髪の悩みにあわせた豊富なラインナップのヘアケアシリーズは、自分にぴったりのアイテムが見つかること間違いなし!公式オンラインストアでは、約30秒で髪質診断もできるので、どのスタイリング剤がいいのか迷ったらぜひ利用してみて。公式オンラインストア「ukakau」https://uka.co.jp/ukakau/参照元:株式会社ウカ プレスリリース