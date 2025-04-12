【阪神牝馬S】大激戦のゴール前！伏兵がサフィラ重賞初制覇

4月12日、阪神競馬場で行われた11R・阪神牝馬ステークス（G2・4歳上オープン・牝・芝1600m）は、松山弘平騎乗の9番人気、サフィラ（牝4・栗東・池添学）が勝利した。ハナ差の2着に3番人気のアルジーヌ（牝5・栗東・中内田充正）、3着に8番人気のラヴァンダ（牝4・栗東・中村直也）が入った。勝ちタイムは1:32.8（良）。

1番人気で武豊騎乗、ボンドガール（牝4・美浦・手塚貴久）は5着、2番人気で団野大成騎乗、タガノエルピーダ（牝4・栗東・斉藤崇史）は7着敗退。

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兄弟にはサリオス

松山弘平騎乗の9番人気、サフィラが大混戦のゴール前を制した。直線では早めに抜け出しを図ったが、後方からアルジーヌ、ラヴァンダがゴール前で強襲。際どく迫られたものの、内でしぶとく粘り込み、クビの上げ下げで僅かにサフィラが前に出ていた。同馬の兄弟にはG1馬サリオスなど重賞勝ち馬がいる。

サフィラ 11戦3勝

（牝4・栗東・池添学）

父：ハーツクライ

母：サロミナ

母父：Lomitas

馬主：シルクレーシング

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 サフィラ 松山弘平

2着 アルジーヌ 幸英明

3着 ラヴァンダ 岩田望来

4着 ビヨンドザヴァレー 菱田裕二

5着 ボンドガール 武豊

6着 ソーダズリング 坂井瑠星

7着 タガノエルピーダ 団野大成

8着 ドゥアイズ 鮫島克駿

9着 ドナベティ 藤岡佑介

10着 ウンブライル A.シュタルケ

11着 キミノナハマリア M.デムーロ

12着 スウィープフィート 横山典弘

13着 ヒルノローザンヌ 池添謙一

14着 イフェイオン 北村友一