[4.12 J1第10節](サンガS)

※16:00開始

主審:川俣秀

<出場メンバー>

[京都サンガF.C.]

先発

GK 26 太田岳志

DF 22 須貝英大

DF 24 宮本優太

DF 44 佐藤響

DF 50 鈴木義宜

MF 7 川崎颯太

MF 10 福岡慎平

MF 39 平戸太貴

FW 9 ラファエル・エリアス

FW 11 マルコ・トゥーリオ

FW 14 原大智

控え

GK 1 ク・ソンユン

DF 2 福田心之助

DF 4 パトリック・ウィリアム

DF 5 アピアタウィア久

MF 8 米本拓司

MF 18 松田天馬

MF 29 奥川雅也

FW 31 平賀大空

FW 77 ムリロ・コスタ

監督

チョウ・キジェ

[湘南ベルマーレ]

先発

GK 99 上福元直人

DF 5 鈴木淳之介

DF 37 鈴木雄斗

DF 47 キム・ミンテ

MF 3 畑大雅

MF 7 小野瀬康介

MF 15 奥野耕平

MF 19 福田翔生

MF 25 奥埜博亮

MF 50 藤井智也

FW 10 鈴木章斗

控え

GK 31 真田幸太

DF 4 舘幸希

DF 8 大野和成

DF 22 大岩一貴

MF 14 茨田陽生

MF 18 池田昌生

FW 9 小田裕太郎

FW 16 根本凌

FW 27 ルイス・フェリッピ

監督

山口智