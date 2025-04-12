京都vs湘南 スタメン発表
[4.12 J1第10節](サンガS)
※16:00開始
主審:川俣秀
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 22 須貝英大
DF 24 宮本優太
DF 44 佐藤響
DF 50 鈴木義宜
MF 7 川崎颯太
MF 10 福岡慎平
MF 39 平戸太貴
FW 9 ラファエル・エリアス
FW 11 マルコ・トゥーリオ
FW 14 原大智
控え
GK 1 ク・ソンユン
DF 2 福田心之助
DF 4 パトリック・ウィリアム
DF 5 アピアタウィア久
MF 8 米本拓司
MF 18 松田天馬
MF 29 奥川雅也
FW 31 平賀大空
FW 77 ムリロ・コスタ
監督
チョウ・キジェ
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 5 鈴木淳之介
DF 37 鈴木雄斗
DF 47 キム・ミンテ
MF 3 畑大雅
MF 7 小野瀬康介
MF 15 奥野耕平
MF 19 福田翔生
MF 25 奥埜博亮
MF 50 藤井智也
FW 10 鈴木章斗
控え
GK 31 真田幸太
DF 4 舘幸希
DF 8 大野和成
DF 22 大岩一貴
MF 14 茨田陽生
MF 18 池田昌生
FW 9 小田裕太郎
FW 16 根本凌
FW 27 ルイス・フェリッピ
監督
山口智
※16:00開始
主審:川俣秀
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 22 須貝英大
DF 24 宮本優太
DF 44 佐藤響
DF 50 鈴木義宜
MF 7 川崎颯太
MF 10 福岡慎平
MF 39 平戸太貴
FW 9 ラファエル・エリアス
FW 11 マルコ・トゥーリオ
FW 14 原大智
控え
GK 1 ク・ソンユン
DF 2 福田心之助
DF 4 パトリック・ウィリアム
MF 8 米本拓司
MF 18 松田天馬
MF 29 奥川雅也
FW 31 平賀大空
FW 77 ムリロ・コスタ
監督
チョウ・キジェ
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 5 鈴木淳之介
DF 37 鈴木雄斗
DF 47 キム・ミンテ
MF 3 畑大雅
MF 7 小野瀬康介
MF 15 奥野耕平
MF 19 福田翔生
MF 25 奥埜博亮
MF 50 藤井智也
FW 10 鈴木章斗
控え
GK 31 真田幸太
DF 4 舘幸希
DF 8 大野和成
DF 22 大岩一貴
MF 14 茨田陽生
MF 18 池田昌生
FW 9 小田裕太郎
FW 16 根本凌
FW 27 ルイス・フェリッピ
監督
山口智