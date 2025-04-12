【レポート】BABYMONSTER、SHIBUYA TSUTAYAを電撃訪問！Google Pixelとのコラボイベントを堪能
■ファンからのメッセージで埋め尽くされた特大パネルを前に全員で写真撮影！
BABYMONSTERが、4月9日、東京・SHIBUYA TSUTAYAをサプライズ訪問した。
SHIBUYA TSUTAYAでは、GoogleのAI機能を搭載したスマートフォン「Google Pixel」とBABYMONSTERのコラボレーションイベント『Google Pixel IMAGINATION STUDIO with BABYMONSTER』が開催中。4月11日より3日間開催されるKアリーナ横浜公演を控えるなか、メンバー全員での電撃訪問となった。
来場したメンバーたちは、1階で本イベントの目玉でもある「Google Pixel 9 Pro」で撮影した写真を「イマジネーション」機能を使って編集する「IMAGINATION TOUR」を体験。
その後、地下1階では人気楽曲のMVからインスパイアされたパネルが並ぶ「DIVE INTO MUSIC VIDEO」やファンからのメッセージで埋め尽くされた特大パネルを前に全員で写真撮影するなど、特別な時間を過ごした。
『Google Pixel IMAGINATION STUDIO with BABYMONSTER』は4月13日まで開催中。ここでしかできないリッチな体験を、ぜひ味わおう。
イベント情報
『Google Pixel IMAGINATION TUDIO with BABYMONSTER』
03/29（土）～04/13（日）東京・SHIBUYA TSUTAYA 1階・B1階
『Google Pixel IMAGINATION TUDIO with BABYMONSTER』特設ページ
https://store.google.com/intl/ja/ideas/google-pixel-imagination-studio
BABYMONSTER OFFICIAL SITE
https://yg-babymonster-official.jp