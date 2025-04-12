Âð´Ö¹§¹Ô¼çºË¡Ö¥¿¥¯¥é¥Ü¡×Âè£´ÃÆ¡ÖÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô¤Ë°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡×¤¬£±£µÆü³«Ëë¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥³¥á¥Ç¥£¡¼
¡¡ÇÐÍ¥¤ÇµÓËÜ²È¡¢±é½Ð²È¤ÎÂð´Ö¹§¹Ô¤¬¼çºË¤¹¤ë±é·à¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥¿¥¯¥é¥Ü¡×¤Î¿·ºîÉñÂæ¡ÖÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô¤Ë°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡×¤¬¡¢£±£µÆü¤ÎÅìµþ¡¦ÀÖºä£Ò£Å£Ä¡¿£Ô£È£Å£Á£Ô£Å£Ò¤ÇËë¤ò³«¤±¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¿¥¯¥é¥Ü¡×¤Ï¡¢±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¯¤Á¤Å¤±¡×¤ä¡Ö¤¢¤¤¤¢¤¤»±¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë±é·à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥¿¥¯¥Õ¥§¥¹¡×¤òÎ¨¤¤¤ëÂð´Ö¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¸¶ÅÀ¤È¤¤¤¨¤ë¾®¤µ¤Ê·à¾ì¤Ç¡¢¡Ø¥¿¥¯¥Õ¥§¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¤ä¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÄ©ÀïÅª¤ÊºîÉÊ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤«¤é£²£°£²£³Ç¯¤Ë¤¿¤Á¤¢¤²¤¿¡£Æ±Ç¯¤ËÂè£±²ó¸ø±é¤È¤·¤Æ¡Ö¿ÀÍÍ¤ª´ê¤¤¡×¤ò¾å±é¤·¡¢º£²ó¤ÏÂè£´ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¼Ò²ñÅªÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¡×¡£¶¯Åð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¼å¤ÊÃË¡¦¥´¥¯¥¦¤ÈÊ¿ËÞ¤ò³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê½÷¡¦¥Ä¥æ¤¬¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ß¡¢»Ø¼¨Ìò¤Ë½¾¤Ã¤Æ²¡¤·Æþ¤Ã¤¿²È¤Ï¡¢¥ä¥¯¥¶¤ÎÁÈÄ¹¤ÎÊÌÂð¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ëÂçÁûÆ°¤ò¡¢Âð´Ö¤È¡Ö¥¿¥¯¥Õ¥§¥¹¡×¡Ö¥¿¥¯¥é¥Ü¡×¤Ç¤Ï¾ïÏ¢¤Î¥Ï¥Þ¥«¡¼¥ó¡¦ÉÍÃ«·ò»Ê¡¢°¤ÉôÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿£³¿Í¤Î½÷Í¥¤Î£¶¿Í¤¬±é¤¸¤ë¥ï¥ó¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤À¡£
¡¡¡Ö¿ÀÍÍ¡½¡×¤Ï¿·¶½½¡¶µ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿ÌäÂêºî¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Êª¸ì¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¢¸½Âå¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë±é½Ð¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£º£²ó¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡ÊÆ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥Í¥¿¤Ë¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤â¡¢ÉáÄÌ¤Î²È¤Ë²¡¤·Æþ¤ë¤Î¤Ç¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¥ä¥¯¥¶¤Î²È¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ë¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÎ¢ÀÚ¤ê¤¬µ¯¤¤¿¤ê¡¢¥ä¥¯¥¶¤ÎÀ¤³¦¤Î¡É¹âÎð²½ÌäÂê¡É¤òÍ×ÁÇ¤È¤·¤ÆÆþ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤â¤Á¤í¤ó¾Ð¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¿Í¤¬¿¼¤¯¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥«¥ó¥¿¥ó¤Ë°»ö¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡Ö¥ê¥¢¥ë¡×¤â½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Âð´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¬£¶¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»Ë¾åºÇ¾¯¤Î¿Í¿ô¡£¡Ö¤·¤«¤â¡¢ÉáÃÊ¤Ï·²Áü·à¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ø¥¿¥¯¥Õ¥§¥¹¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿·Á¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡£Ìó£²»þ´Ö¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤ê¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢£¶¿Í¤Ç¼Çµï¤òÎý¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£½©¡¢Åß¤Ë£µÇ¯¤Ö¤ê¤Î¾å±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¯¤Á¤Å¤±¡×¤Ê¤É¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¥¿¥¯¥Õ¥§¥¹¡×¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ï¡¢¾Ð¤¤¤ÈÆ±»þ¤Ë¡ÖÎÞ¡×¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Âç¤¤¯Àê¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£Âð´Ö¤â¡Ö¤¦¤Á¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¡¢¹æµã¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¡×¤È¡¢Ëè²óµÓËÜ¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Ï¡ÖµÓËÜ¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ï³Ú¤À¤±¤É¡¢·Î¸Å¤Ï¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê·à¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ëº£²ó¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥æ¡¼¥â¥¢¤«¤é¥³¥ó¥ÈÉ÷¤Î¾Ð¤¤¡¢¤µ¤é¤ËÂð´Ö¤¬¶¦±é¼Ô¤ò¥¤¥¸¤ë¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾Ð¤¤¤òµÍ¤á¹þ¤à¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¾Ð¤¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡Ø¥¿¥¯¥Õ¥§¥¹¡Ù¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ì¤Ê¤¤¡¢¥Ë¥Ã¥Á¤Ê¤È¤³¤í¤òÆÍ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²»³Ú¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ø¥¿¥¯¥Õ¥§¥¹¡Ù¤¬¥Û¡¼¥ë¤ä¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ø¥¿¥¯¥é¥Ü¡Ù¤Ï¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥¿¥¯¥Õ¥§¥¹¡×¤È¡Ö¥¿¥¯¥é¥Ü¡×¤ÎÎ¾¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Âð´Ö¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡Ø¥¿¥¯¥Õ¥§¥¹¡Ù¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÎ¢ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥¿¥¯¥é¥Ü¡×¤Ï¡Ö¥é¥Ü¥é¥È¥ê¡¼¡Ê¼Â¸³¼¼¡¢¸¦µæ¼¼¡Ë¡×¤ÎÌ¾Á°¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢Âð´Ö¼«¿È¤¬º£¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤ò»î¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¶¯¤¤¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¤Ö¤ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤Î´Ä¶¤ò¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Åìµþ¸ø±é¤Ï£²£°Æü¤Þ¤Ç¡£¤½¤Î¸å¡¢£²£³Æü¤ËÌ¾¸Å²°¡¦¥á¥Ë¥³¥ó¥·¥¢¥¿¡¼£á£ï£é¡¢£²£µ¡Á£²£·Æü¤Þ¤ÇÂçºå¡¦¶áÅ´¥¢¡¼¥È´Û¡¢£²£¹Æü¤ËÊ¡²¬¡¦¤Ý¤ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£¡Ê¹âÌø¡¡Å¯¿Í¡Ë