Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî³«²ñ¼°¡¡¹ÄÂ²Êý¤Î½Õ¤é¤·¤¤°áÁõ¤Ë¥Í¥Ã¥È´¶Æ°¡Ö½Õ¤é¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö´¶Æ°¤ÇÌÜ¤«¤éÎÞ¤¬¡×
¡¡13Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬12Æü¡¢Âçºå¡¦º¡²Ö¶èÌ´½§¤Î²ñ¾ìÆâ¥Û¡¼¥ë¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Ï¥Ã¥È¡×¤Ç³«²ñ¼°¤ò¹Ô¤¤¡¢½ÐÀÊ¤µ¤ì¤¿¹Ä¹¡²í»Ò¤µ¤Þ¡¢½©¼ÄµÜÈÞµª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÁõ¤¤¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡³«²ñ¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ËÂ³¤¡¢½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¡¢Å·¹Ä¡¦¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Î½ç¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÃåÀÊ¤·¤¿¡£½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤ÏËüÇî¤ÎÌ¾ÍÀÁíºÛ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¼ãÁð¤ò»×¤ï¤»¤ë¥ß¥ó¥È¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¡¢Æ±¤¸¿§¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Ï¥Ã¥È¤È¤¤¤¦»Ñ¡£Â³¤¤¤Æ»Ñ¤ò¸½¤·¤¿²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯Çö¤¤¤Î¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î°áÁõ¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ï¥Ã¥È¡£¤É¤Á¤é¤â½À¤é¤«¤¤¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤Ç¡¢½Õ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Á¥ç¥¤¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö¹Ä¹¡²í»Ò¤µ¤Þ¤Î¤ª¾¤¤·Êª¡¡½Õ¤é¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö²í»Ò¤µ¤ÞåºÎï¤À¤Ã¤¿¡£´¶Æ°¤ÇÌÜ¤«¤éÎÞ¤¬¡¢¡¢¡¢¡×¡ÖÅ·¹ÄÊÅ²¼¡¢¹Ä¹¡ÊÅ²¼¡¡½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Èµª»Ò¤µ¤Þ¤¬¤ªÂ·¤¤¤ÇÆ±»þ¤ËÂçºå¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬À¨¤¤¤Ê¤È¡×¡ÖÅ·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¡¢½©¼ÄµÜÅÂ²¼¡¢µª»Ò¤µ¤Þ¤¬¤ª±Û¤·¤Ê¤éº£Æü¤À¤±¤ÏËüÇî¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×¤È¾Î»¿¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËüÇî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¤¤Î¤Áµ±¤¯Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡£10·î13Æü¤Þ¤Ç¤Î184Æü´Ö¡¢³«¤«¤ì¤ë¡£³«²ñ¼°¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖRE¡ÝCONNECT¡¡½ä¤ê¡¢¶Á¤¡¢´Ô¤ê¡¢·Ò¤¬¤ë¡×¡£ÆüËÜ¤Ç³«¤«¤ì¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¤Ï¡¢05Ç¯¤Ë°¦ÃÎ¸©¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö°¦¡¦ÃÏµåÇî¡×°ÊÍè¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¡£Âçºå¤Ç¤Ï70Ç¯°ÊÍè¡¢55Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙ¤ÎËüÇî³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£