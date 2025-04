ポルトガルの逸材にプレミアリーグ複数クラブが興味を示している。



『TBR Football』によると、現在チェルシーからユヴェントスにレンタル移籍中の20歳のポルトガル代表DFレナト・ベイガにトッテナム・ホットスパーとブライトンが興味を示しているという。



ベイガは昨夏の移籍市場でバーゼルからチェルシーに完全移籍を果たした21歳。190センチの恵まれた体格と左サイドバック、センターバック、ボランチと複数ポジションをこなせるポリバレント性を兼ね備える同選手だが、チェルシーでは今季カップ戦での出場が多く、プレミアリーグでの先発出場はわずかに1試合とバックアッパーに徹することに。しかし今冬に出場機会確保のためにユヴェントスにレンタル移籍を果たすと、ここまではセリエA6試合に先発出場、UEFAチャンピオンズリーグ2試合に先発出場するなど主力に定着した。





Chelsea take an early lead against Gent



A moment to remember for Renato Veiga as he scores his first goal for the club pic.twitter.com/dZLHIX67UI