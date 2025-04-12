Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡ÖTGC·§ËÜ¡×¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÇÅÐ¾ì ¸ÄÀÇÉ¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç°µÅÝÅª¡ÈÈþ¡É
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/12¡Û½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤¬4·î12Æü¡¢¥°¥é¥ó¥á¥Ã¥»·§ËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖËãÀ¸ÀìÌç³Ø¹»¥°¥ë¡¼¥× presents TGC KUMAMOTO 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤¬ÈþµÓÈäÏª ¸ÄÀÇÉ¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¾¾Ìî¿ÎÈþ⽒¤¬⼿¤«¤²¤ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡£¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿Ãæ¾ò¤ÏÌó6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡ÖTGC·§ËÜ¡×½Ð±é¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö³«²Ö¡¿bloom¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¤Î½Ö´Ö¤«¤é°µÅÝÅª¡ÈÈþ¡É¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÀ÷¤á¤¿¡£
TGC¤Ë¤è¤ëÃÏÊýÁÏÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¤Ç·§ËÜ¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¡ÖBlooming Together¡Ê¶¦¤Ëºé¤¯Ì¤Íè¡Ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÈÃÏ°è¼Ò²ñ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢¤Ê¤´¤ß¡¢´õ¶õ¤é¥â¥Ç¥ë¤Î¤Û¤«¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¤äËÜÅÄ¶ÁÌð¤È¤¤¤Ã¤¿¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£ITZY¡Ê¥¤¥Ã¥Á¡Ë¡¢&TEAM¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£¡¼¥à¡Ë¡¢FRUITS ZIPPER¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¤é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºÌ¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤¬ÈþµÓÈäÏª ¸ÄÀÇÉ¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ
¢¡Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤¬¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÇÅÐ¾ì
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¾¾Ìî¿ÎÈþ⽒¤¬⼿¤«¤²¤ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡£¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿Ãæ¾ò¤ÏÌó6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡ÖTGC·§ËÜ¡×½Ð±é¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö³«²Ö¡¿bloom¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¤Î½Ö´Ö¤«¤é°µÅÝÅª¡ÈÈþ¡É¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÀ÷¤á¤¿¡£
¢¡¡ÖTGC·§ËÜ2025¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖBlooming Together¡×
TGC¤Ë¤è¤ëÃÏÊýÁÏÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¤Ç·§ËÜ¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¡ÖBlooming Together¡Ê¶¦¤Ëºé¤¯Ì¤Íè¡Ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÈÃÏ°è¼Ò²ñ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢¤Ê¤´¤ß¡¢´õ¶õ¤é¥â¥Ç¥ë¤Î¤Û¤«¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¤äËÜÅÄ¶ÁÌð¤È¤¤¤Ã¤¿¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£ITZY¡Ê¥¤¥Ã¥Á¡Ë¡¢&TEAM¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£¡¼¥à¡Ë¡¢FRUITS ZIPPER¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¤é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºÌ¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û