ËÜÅÄÊþ»Ò¡¢Ì¼¡È¤Û¤Ü´é½Ð¤·¡É¤Î¹¡¹¼«ÂðÄí¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×
¡¡¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¡¦¸Þ½½Íò·½¡Ê44¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¡¢¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎËÜÅÄÊþ»Ò¡Ê41¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¡È¤Û¤Ü´é½Ð¤·¡É¤Î¼«ÂðÄí¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×Ì¼¡È¤Û¤Ü´é½Ð¤·¡É¤Î¹¡¹¼«ÂðÄí¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤ÎËÜÅÄÊþ»Ò¡¡¢¨¼Ì¿¿2ËçÌÜ
¡¡ËÜÅÄ¤Ï¡Ö¤ªÄí¤Ç¥é¥ó¥Á¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡£¥Ê¥Ê»Ð¤µ¤ó¤¬¤ª¤Þ¤Þ¤´¤È¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤ë´¶¤¸¤ÇÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£1ºÐ8¥ö·î¤ÎÄ¹½÷¤È10ºÐ¡¦¥Á¥ï¥ï¤¬¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿Äí¤Ç¤ª¤Þ¤Þ¤´¤È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×¡Ö¥Ê¥Ê¤Á¤ã¤ó°Î¤¤¤Í ²Ä°¦¤¤¤é¤·¤¤2¿Í¡×¡ÖÃÈ¤«¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Ê¤¢ ³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤º¤¤¤Ö¤óÂç¤¤¯À®¤Ã¤Æ¡¢²Ä°¦¤¯À®¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏÀ®Ä¹¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×Ì¼¡È¤Û¤Ü´é½Ð¤·¡É¤Î¹¡¹¼«ÂðÄí¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤ÎËÜÅÄÊþ»Ò¡¡¢¨¼Ì¿¿2ËçÌÜ
¡¡ËÜÅÄ¤Ï¡Ö¤ªÄí¤Ç¥é¥ó¥Á¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡£¥Ê¥Ê»Ð¤µ¤ó¤¬¤ª¤Þ¤Þ¤´¤È¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤ë´¶¤¸¤ÇÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£1ºÐ8¥ö·î¤ÎÄ¹½÷¤È10ºÐ¡¦¥Á¥ï¥ï¤¬¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿Äí¤Ç¤ª¤Þ¤Þ¤´¤È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×¡Ö¥Ê¥Ê¤Á¤ã¤ó°Î¤¤¤Í ²Ä°¦¤¤¤é¤·¤¤2¿Í¡×¡ÖÃÈ¤«¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Ê¤¢ ³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤º¤¤¤Ö¤óÂç¤¤¯À®¤Ã¤Æ¡¢²Ä°¦¤¯À®¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏÀ®Ä¹¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£