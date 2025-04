あすに開幕が迫る大阪・関西万博。ガン ダム パビリオン『GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION』の外には、これまでのガン ダム 歴史 をたどる年表が設けられている。西ゲート側にある同パビリオンは、未来のスペースエアポートをイメージした外観。外に鎮座する実物大ガン ダム 像「 RX-7 8F00/E ガン ダム 」は全高約17メートル。 宇宙 、そして未来に向けて手を差し伸べるポーズを取っている。その横に「THE HI STORY OF GUNDAM」と書かれた年表が設置されている。1979年に始まったアニメ『機動戦士ガン ダム 』から、今年4月8日から放送されているシリーズ最新作『機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)』まで歴代アニメがポスターとともに列記されている。また下部には「TOPICS」として、2009年に東京・お台場に設置された「実物大ガン ダム 立像」などガン ダム の周年とともに、各地で公開されたガン ダム 像情報を見ることができる。

内部では、ガン ダム シリーズが描いてきた「 宇宙 での暮らし」や「まだ実現していない 科学 技術」を臨場感のある新作映像『GUNDAM:Next Universal Century』と、フェーズ0から7までのパビリオン空間を通して描く。来場者は新たな「 宇宙 世紀」という設定の中で、軌道エレベーターに乗って、 宇宙 ステーション「スタージャブロー」まで移動。そして、人類とモビルスーツが共存する映像世界には、背中部分に「グラスフェザー」という装備を装着したガン ダム や、さまざまなモビルスーツ、新デザインのハロが登場する。