[4.12 J1第10節](Eピース)

※14:00開始

主審:高崎航地

<出場メンバー>

[サンフレッチェ広島]

先発

GK 1 大迫敬介

DF 4 荒木隼人

DF 15 中野就斗

DF 19 佐々木翔

MF 6 川辺駿

MF 14 田中聡

MF 18 菅大輝

MF 32 越道草太

MF 41 前田直輝

MF 98 ヴァレール・ジェルマン

FW 9 ジャーメイン良

控え

GK 26 チョン・ミンギ

DF 3 山崎大地

DF 33 塩谷司

MF 5 松本大弥

MF 20 井上潮音

MF 24 東俊希

MF 40 小原基樹

FW 39 中村草太

FW 51 加藤陸次樹

監督

ミヒャエル・スキッベ

[ファジアーノ岡山]

先発

GK 49 スベンド・ブローダーセン

DF 4 阿部海大

DF 15 工藤孝太

DF 18 田上大地

MF 8 江坂任

MF 14 田部井涼

MF 24 藤田息吹

MF 27 木村太哉

MF 28 松本昌也

MF 50 加藤聖

FW 99 ルカオ

控え

GK 21 川上康平

DF 5 柳育崇

MF 3 藤井海和

MF 7 竹内涼

MF 19 岩渕弘人

MF 33 神谷優太

MF 39 佐藤龍之介

MF 45 ブラウンノア賢信

FW 22 一美和成

監督

木山隆之