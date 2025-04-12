広島vs岡山 スタメン発表
[4.12 J1第10節](Eピース)
※14:00開始
主審:高崎航地
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 15 中野就斗
DF 19 佐々木翔
MF 6 川辺駿
MF 14 田中聡
MF 18 菅大輝
MF 32 越道草太
MF 41 前田直輝
MF 98 ヴァレール・ジェルマン
FW 9 ジャーメイン良
控え
GK 26 チョン・ミンギ
DF 3 山崎大地
DF 33 塩谷司
MF 5 松本大弥
MF 20 井上潮音
MF 24 東俊希
MF 40 小原基樹
FW 39 中村草太
FW 51 加藤陸次樹
監督
ミヒャエル・スキッベ
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 4 阿部海大
DF 15 工藤孝太
DF 18 田上大地
MF 8 江坂任
MF 14 田部井涼
MF 24 藤田息吹
MF 27 木村太哉
MF 28 松本昌也
MF 50 加藤聖
FW 99 ルカオ
控え
GK 21 川上康平
DF 5 柳育崇
MF 3 藤井海和
MF 7 竹内涼
MF 19 岩渕弘人
MF 33 神谷優太
MF 39 佐藤龍之介
MF 45 ブラウンノア賢信
FW 22 一美和成
監督
木山隆之
※14:00開始
主審:高崎航地
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 15 中野就斗
DF 19 佐々木翔
MF 6 川辺駿
MF 14 田中聡
MF 18 菅大輝
MF 32 越道草太
MF 41 前田直輝
MF 98 ヴァレール・ジェルマン
FW 9 ジャーメイン良
控え
GK 26 チョン・ミンギ
DF 3 山崎大地
DF 33 塩谷司
MF 5 松本大弥
MF 24 東俊希
MF 40 小原基樹
FW 39 中村草太
FW 51 加藤陸次樹
監督
ミヒャエル・スキッベ
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 4 阿部海大
DF 15 工藤孝太
DF 18 田上大地
MF 8 江坂任
MF 14 田部井涼
MF 24 藤田息吹
MF 27 木村太哉
MF 28 松本昌也
MF 50 加藤聖
FW 99 ルカオ
控え
GK 21 川上康平
DF 5 柳育崇
MF 3 藤井海和
MF 7 竹内涼
MF 19 岩渕弘人
MF 33 神谷優太
MF 39 佐藤龍之介
MF 45 ブラウンノア賢信
FW 22 一美和成
監督
木山隆之