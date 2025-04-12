宮崎vs鳥取 スタメン発表
[4.12 J3第9節](いちご)
※14:00開始
主審:岡宏道
<出場メンバー>
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 32 イ・チュンウォン
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 35 江川慶城
DF 39 下川陽太
MF 10 井上怜
MF 20 阿野真拓
MF 34 河合駿樹
MF 47 奥村晃司
MF 50 安田虎士朗
FW 11 橋本啓吾
控え
GK 55 青木心
DF 25 横窪皇太
DF 45 田中誠太郎
MF 6 大熊健太
MF 13 中野桂太
MF 41 坂井駿也
FW 18 吉澤柊
FW 27 渡邊星来
FW 40 安藤陸登
監督
大熊裕司
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 3 永野修都
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
MF 7 小澤秀充
MF 14 普光院誠
MF 16 丸山壮大
MF 21 河村匠
MF 42 金浦真樹
FW 19 三木直土
FW 22 吉田伊吹
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 55 大嶋春樹
MF 13 清水祐輔
MF 20 常安澪
MF 34 曽我大地
FW 10 富樫佑太
FW 18 半田航也
監督
林健太郎
※14:00開始
主審:岡宏道
<出場メンバー>
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 32 イ・チュンウォン
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 35 江川慶城
DF 39 下川陽太
MF 10 井上怜
MF 20 阿野真拓
MF 34 河合駿樹
MF 47 奥村晃司
MF 50 安田虎士朗
FW 11 橋本啓吾
控え
GK 55 青木心
DF 25 横窪皇太
DF 45 田中誠太郎
MF 6 大熊健太
MF 13 中野桂太
FW 18 吉澤柊
FW 27 渡邊星来
FW 40 安藤陸登
監督
大熊裕司
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 3 永野修都
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
MF 7 小澤秀充
MF 14 普光院誠
MF 16 丸山壮大
MF 21 河村匠
MF 42 金浦真樹
FW 19 三木直土
FW 22 吉田伊吹
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 55 大嶋春樹
MF 13 清水祐輔
MF 20 常安澪
MF 34 曽我大地
FW 10 富樫佑太
FW 18 半田航也
監督
林健太郎