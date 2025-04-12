福岡vs横浜FM スタメン発表
[4.12 J1第10節](ベススタ)
※14:00開始
主審:飯田淳平
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 20 安藤智哉
DF 37 田代雅也
DF 77 志知孝明
MF 8 紺野和也
MF 11 見木友哉
MF 14 名古新太郎
MF 22 藤本一輝
MF 29 前嶋洋太
MF 88 松岡大起
FW 9 シャハブ・ザヘディ
控え
GK 1 永石拓海
DF 5 上島拓巳
DF 47 橋本悠
MF 6 重見柾斗
MF 7 金森健志
MF 15 秋野央樹
FW 13 ナッシム・ベン・カリファ
FW 17 ウェリントン
FW 18 岩崎悠人
監督
金明輝
[横浜F・マリノス]
先発
GK 19 朴一圭
DF 2 永戸勝也
DF 23 宮市亮
DF 33 諏訪間幸成
DF 44 トーマス・デン
MF 6 渡辺皓太
MF 9 遠野大弥
MF 11 ヤン・マテウス
MF 20 天野純
MF 28 山根陸
FW 10 アンデルソン・ロペス
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 15 サンディ・ウォルシュ
DF 16 加藤蓮
DF 27 松原健
MF 17 井上健太
MF 41 松村晃助
FW 7 エウベル
FW 14 植中朝日
FW 42 望月耕平
監督
スティーブ・ホーランド
※14:00開始
主審:飯田淳平
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 20 安藤智哉
DF 37 田代雅也
DF 77 志知孝明
MF 8 紺野和也
MF 11 見木友哉
MF 14 名古新太郎
MF 22 藤本一輝
MF 29 前嶋洋太
MF 88 松岡大起
FW 9 シャハブ・ザヘディ
控え
GK 1 永石拓海
DF 5 上島拓巳
DF 47 橋本悠
MF 6 重見柾斗
MF 7 金森健志
FW 13 ナッシム・ベン・カリファ
FW 17 ウェリントン
FW 18 岩崎悠人
監督
金明輝
[横浜F・マリノス]
先発
GK 19 朴一圭
DF 2 永戸勝也
DF 23 宮市亮
DF 33 諏訪間幸成
DF 44 トーマス・デン
MF 6 渡辺皓太
MF 9 遠野大弥
MF 11 ヤン・マテウス
MF 20 天野純
MF 28 山根陸
FW 10 アンデルソン・ロペス
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 15 サンディ・ウォルシュ
DF 16 加藤蓮
DF 27 松原健
MF 17 井上健太
MF 41 松村晃助
FW 7 エウベル
FW 14 植中朝日
FW 42 望月耕平
監督
スティーブ・ホーランド