福島vs北九州 スタメン発表
[4.12 J3第9節](とうスタ)
※14:00開始
主審:原田雅士
<出場メンバー>
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 22 吉丸絢梓
DF 2 山田将之
DF 23 安在達弥
DF 27 野末学
DF 28 鈴直樹
MF 6 上畑佑平士
MF 7 針谷岳晃
MF 20 城定幹大
FW 10 森晃太
FW 29 石井稜真
FW 40 樋口寛規
控え
GK 1 上田智輝
DF 3 松長根悠仁
DF 17 藤谷匠
MF 13 宮崎智彦
MF 14 中村翼
MF 37 由井航太
MF 38 粟野健翔
FW 9 清水一雅
FW 18 矢島輝一
監督
寺田周平
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 41 杉本光希
DF 22 山脇樺織
DF 28 木實快斗
DF 44 辻岡佑真
DF 50 杉山耕二
MF 7 平原隆暉
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
MF 34 高吉正真
MF 99 樺山諒乃介
FW 10 永井龍
控え
GK 27 田中悠也
DF 23 坂本翔
DF 76 坂本稀吏也
MF 11 喜山康平
MF 21 牛之濱拓
MF 32 高柳郁弥
FW 9 河辺駿太郎
FW 18 渡邉颯太
監督
増本浩平
※14:00開始
主審:原田雅士
<出場メンバー>
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 22 吉丸絢梓
DF 2 山田将之
DF 23 安在達弥
DF 27 野末学
DF 28 鈴直樹
MF 6 上畑佑平士
MF 7 針谷岳晃
MF 20 城定幹大
FW 10 森晃太
FW 29 石井稜真
FW 40 樋口寛規
控え
GK 1 上田智輝
DF 3 松長根悠仁
DF 17 藤谷匠
MF 13 宮崎智彦
MF 14 中村翼
MF 37 由井航太
FW 9 清水一雅
FW 18 矢島輝一
監督
寺田周平
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 41 杉本光希
DF 22 山脇樺織
DF 28 木實快斗
DF 44 辻岡佑真
DF 50 杉山耕二
MF 7 平原隆暉
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
MF 34 高吉正真
MF 99 樺山諒乃介
FW 10 永井龍
控え
GK 27 田中悠也
DF 23 坂本翔
DF 76 坂本稀吏也
MF 11 喜山康平
MF 21 牛之濱拓
MF 32 高柳郁弥
FW 9 河辺駿太郎
FW 18 渡邉颯太
監督
増本浩平