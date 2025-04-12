BLANKEY JET CITY、95年代々木公園野外フリーライヴの模様を一夜限りYouTubeプレミア公開
BLANKEY JET CITYの歴史に刻まれている1995年8月の代々木公園フリーライヴ＜Are You Happy?＞の映像が、4月25日(金)に一夜限りで全編YouTubeプレミア公開されることが決定した。
2000年に解散し24年以上経った今もなお、ファンやアーティストからのリスペクトを集めているBLANKEY JET CITY。その傑作ライヴ5作品が“BLANKEY JET CITY LIVE ARCHIVES”と題され、4月30日(水)にはフルHDヴァージョンで初Blu-ray化される。
そして、YouTubeプレミア公開の最後にはスペシャル 映像が用意されているとのこと。当時1万人を超えるファンを集めた伝説のステージをこの機に最後まで見届けてほしい。
■フルHD『Are You Happy?』 一夜限りの YouTube プレミア公開
https://www.youtube.com/@BLANKEY_JET_CITY_Official
■配信・リリース情報
https://umj.lnk.to/BJC
■アナログ盤
■2024年9月25日(水)発売
1st『Red Guitar and the Truth』 https://umj.lnk.to/BJC_Red_Guitar_and_the_Truth
2nd『BANG!』 https://umj.lnk.to/BJC_BANG
■2024年11月27日(水)発売
3rd『C.B.Jim』 https://umj.lnk.to/BJC_C.B.Jim
4th『METAL MOON』 https://umj.lnk.to/METAL_MOON
■2025年1月29日(水)発売
5th『幸せの鐘が鳴り響き 僕はただ悲しいふりをする』https://umj.lnk.to/shiawasenokane
6th『THE SIX』 https://umj.lnk.to/the_six
■2025年3月26日(水)発売
7th Album『SKUNK』https://umj.lnk.to/skunk
8th Album『LOVE FLASH FEVER』https://umj.lnk.to/love_flash_fever
■2025年5月28日(水)発売
9th Album『ロメオの心臓』 https://umj.lnk.to/romeos_heart
10th Album『HARLEM JETS』 https://umj.lnk.to/harlem_jets
関連リンク
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