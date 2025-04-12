BLANKEY JET CITYの歴史に刻まれている1995年8月の代々木公園フリーライヴ＜Are You Happy?＞の映像が、4月25日(金)に一夜限りで全編YouTubeプレミア公開されることが決定した。

2000年に解散し24年以上経った今もなお、ファンやアーティストからのリスペクトを集めているBLANKEY JET CITY。その傑作ライヴ5作品が“BLANKEY JET CITY LIVE ARCHIVES”と題され、4月30日(水)にはフルHDヴァージョンで初Blu-ray化される。

このラインナップの一つが、1995年8月26日に代々木公園野外ステージにて開催されたフリーライヴの映像作品『Are You Happy?』。当時この作品を手がけた翁長裕監督自身の手によるフルHD化となった。本映像のYouTubeプレミア公開はBLANKEY JET CITYのオフィシャルチャンネルにて行われる。

そして、YouTubeプレミア公開の最後にはスペシャル 映像が用意されているとのこと。当時1万人を超えるファンを集めた伝説のステージをこの機に最後まで見届けてほしい。


■フルHD『Are You Happy?』 一夜限りの YouTube プレミア公開

2025年4月25日(金) 21時〜
https://www.youtube.com/@BLANKEY_JET_CITY_Official

■配信・リリース情報

■BLANKEY JET CITY 全楽曲 配信中
https://umj.lnk.to/BJC

■アナログ盤
■2024年9月25日(水)発売
1st『Red Guitar and the Truth』 https://umj.lnk.to/BJC_Red_Guitar_and_the_Truth
2nd『BANG!』 https://umj.lnk.to/BJC_BANG

■2024年11月27日(水)発売
3rd『C.B.Jim』 https://umj.lnk.to/BJC_C.B.Jim
4th『METAL MOON』 https://umj.lnk.to/METAL_MOON

■2025年1月29日(水)発売
5th『幸せの鐘が鳴り響き 僕はただ悲しいふりをする』https://umj.lnk.to/shiawasenokane
6th『THE SIX』 https://umj.lnk.to/the_six

■2025年3月26日(水)発売
7th Album『SKUNK』https://umj.lnk.to/skunk
8th Album『LOVE FLASH FEVER』https://umj.lnk.to/love_flash_fever

■2025年5月28日(水)発売
9th Album『ロメオの心臓』 https://umj.lnk.to/romeos_heart
10th Album『HARLEM JETS』 https://umj.lnk.to/harlem_jets

関連リンク

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