幾田りら『リーグ・オブ・レジェンド』Season 2とコラボ！オリジナル楽曲「Here, Tomorrow」を歌唱

■「Here, Tomorrow」は4月15日に配信スタート!MVも同時公開

幾田りらと世界的MOBAゲーム『リーグ・オブ・レジェンド』が、『リーグ・オブ・レジェンド』Season 2のオリジナル楽曲「Here, Tomorrow」でコラボレーションすることが発表された。

オリジナル楽曲「Here, Tomorrow」の作曲を手掛けたのは、『メイドインアビス』や『神之塔』などの楽曲制作でも知られるBAFTA(英国アカデミー賞)受賞作曲家のKevin Penkin。

「Here, Tomorrow」は、日本時間4月15日0時に配信開始。同時刻に『リーグ・オブ・レジェンド』の公式YouTubeチャンネルにてMVも公開される。

リリース情報

2025.04.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「恋風」

2025.04.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「スパークル-From THE FIRST TAKE」

2025.04.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Here, Tomorrow」

『リーグ・オブ・レジェンド』公式YouTubeチャンネル

『リーグ・オブ・レジェンド』公式サイト

http://jp.leagueoflegends.com/

幾田りら OFFICIAL SITE

https://lilasikuta.jp/