¹â¶¶Í³¿»á¡¢Ä¶¹ë²Ú¡ªµå³¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É½¸·ë¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡Ö¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤½¤¦¡×¡¡ÊÑ´é»Ñ¤Ë¤Ï¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¾Ð¡×¤ÎÀ¼
¡¡¸µµð¿Í´ÆÆÄ¤Î¹â¶¶Í³¿»á¤¬£±£²Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¤·¡¢µå³¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬½¸¹ç¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶»á¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¿µÌé¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Î£³¿Í¤Ç¥´¥ë¥Õ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìë¤Ï£³¿Í¤Ç¤´ÈÓ¡£³Ú¤·¤¤°ìÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢¸µ¥ä¥¯¥ë¥ÈÆâÌî¼ê¤ÎµÜËÜ¿µÌé»á¡¢¸µµð¿ÍÅê¼ê¤Î¾å¸¶¹À¼£»á¡¢郄¶¶¾°À®»á¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡££²ËçÌÜ¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¾°À®»á¤¬ÊÑ´é¤ò¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ê£³¿ÍÁÈ¡¡Í³¿¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡¼¡¼¡×¡ÖÎÉ¤¤¥á¥ó¥Ä¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¿µÌé¤µ¤ó¤òÆÉÇä¤Ë¼è¤ê¹þ¤à»ö¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¾Ð¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö¾°À®¤µ¤óÁêÊÑ¤ï¤é¤º¾Ð¡¡µ®½Å¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£