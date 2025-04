「見慣れた姿に戻った」と言えるかもしれない。セルティックの公式Xが現地時間4月11日、翌日のキルマーノック戦に向けて練習中の前田大然の写真を公開した。注目を集めているのは、そのヘアスタイルだ。ここ最近は髪を伸ばし、金色に染めていた日本代表FWは、坊主に変貌を遂げていたのである。多くのコメントが寄せられるなか、前田もクラブの投稿を引用する形で反応。自身の髪型について、英語と日本語で次のように伝えた。

「I bleached my hair too much and it's gone. I'm going to take good care of it and let it grow from here on out(ブリーチし過ぎて髪がなくなっちゃいました。これからはしっかりケアをして、伸ばしていきます)」「娘と息子にはもちろん坊主は嫌だ!って言われてますので、伸ばします」セルティックでゴール量産中の前田は、長らくスキンヘッドがトレードマークだったが、昨年にイメチェン。同年3月の代表活動時に「1番上の子がもうすぐ5歳なので。そろそろ坊主が嫌みたいな感じで言っていて、さすがに娘に嫌われたくないので、娘の言うことを聞いとこうかと伸ばし始めました」と背景を明かしていた。さらに、どんな髪型を目ざすのか問われた際には、「そういう話に子どもとなって代表の集合写真を見せたら南野拓実を指さして(笑)」と笑み。「さすがにヘアバンドはまだ早い。でも子どもはそう言ってるので、そこまでは伸ばす気は僕はないですけど、とりあえず坊主は脱出できたと思います」と報道陣を笑わせていた。構成●サッカーダイジェストWeb編集部